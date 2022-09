Iga Świątek triumfuje w US Open!

Iga Świątek wygrała z Ons Jabeur 6:2 7:6 w finale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka zarobiła w ten sposób 2,6 mln dolarów.

Polka zachwycała elegancją gry na korcie / autor: PAP/EPA/JASON SZENES

To było piąte spotkanie tych tenisistek i trzecia wygrana Świątek. Polka górą była także w 2019 roku w Waszyngtonie i w obecnym sezonie w finale w Rzymie. Tunezyjka wygrywała w 2021 roku w Wimbledonie i w Cincinnati.

Świątek świetnie zaczęła spotkanie, po kilku minutach prowadziła 3:0. Jabeur wydawała się ospała na korcie, ale potem nastąpił okres jej dobrej gry. Zaprezentowała kilka efektownych zagrań i zmniejszyła stratę do 2:3. Na więcej 21-letnia raszynianka jej jednak nie pozwoliła. Dwukrotnie jeszcze przełamała rywalkę i po 31 minutach była w połowie drogi do tytułu.

Druga partia zaczęła się podobnie - również od prowadzenia 3:0 Świątek i także tym razem Jabeur wygrała dwa kolejne gemy. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego następnie powiększyła prowadzenie do 4:2, ale Tunezyjka nie poddała się i wróciła do gry.

Bardzo ważny był gem dziewiąty. Przy stanie 4:4 Świątek obroniła trzy break-pointy i objęła prowadzenie 5:4. Już do końca inicjatywa należała do Polki, choć Jabeur dzielnie walczyła. Tunezyjka w 12. gemie obroniła piłkę meczową i doprowadziła do tie-breaka.

Lepiej zaczęła go Świątek, obejmując prowadzenie 4:2. Później obie zawodniczki punkty zdobywały seriami. Najpierw Jabeur wyszła na 5:4, a następnie trzy punkty z rzędu padły łupem Polki, która po ostatniej piłce padła ze szczęścia na kort.

„Naprawdę się starałam, ale Iga niczego mi nie ułatwiała. Zasłużyła na wygraną dziś. W tym momencie nie lubię jej za bardzo, ale jakoś to będzie” - powiedziała Jabeur, która przegrała drugi wielkoszlemowy finał z rzędu. W lipcu w finale Wimbledonu uległa Jelenie Rybakinie z Kazachstanu.

Ekwilibrystyczne zagranie w wykonaniu Igi Świątek / autor: PAP/EPA/JUSTIN LANE

„To był czas pełen wyzwań. Po wygraniu Szlema trudno wraca się do formy. Musiałam na nowo skupić się na celach. Poza tym to Nowy Jork - szalone miejsce pełne znanych ludzi, mnóstwo pokus. Jestem z siebie dumna, że mentalnie sobie z tym poradziłam” - powiedziała w krótkiej rozmowie na korcie.

Po zwycięstwie w drugim w karierze turnieju wielkoszlemowym (Polka była triumfatorką French Open w Paryżu w 2020 i 2022 roku) Iga Świątek umocniła się na prowadzeniu w rankingu WTA tenisistek.

Świątek w tym roku wygrała już sześć turniejów. Oprócz stolicy Francji triumfowała także w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

Iga Świątek z pucharem dla najlepszej tenisistki US Open w 2022 roku / autor: PAP/EPA/JASON SZENES

Gratulacje polskiej tenisistce złożył na Twitterze prezydent RP Andrzej Duda:

Świetny dzień (i noc) polskich Sportowców! Najpierw sukces naszych Siatkarzy i bilet do finału MŚ👍, a teraz wielkie zwycięstwo Igi_swiatek w finale US Open 2022 i tym samym kolejny historyczny triumf naszej wspaniałej Tenisistki! Brawo! Gratulujemy i DZIĘKUJEMY!

Triumfatorce US Open gratulacje złożył też jej sponsor - Grupa PZU:

21 lat, ⭐️⭐️⭐️ tytuły wielkoszlemowe, sezon pełen wszelakich rekordów, pewne miejsce w historii 🎾 Jesteś wielka, @iga_swiatek 👏 Cieszymy się, że #PZU jest w tej historii!

PAP, sek