Prezydent Elbląga: przekop Mierzei to jedna z najważniejszych inwestycji

Przekop Mierzei Wiślanej jest dla Elbląga jedną z najważniejszych, strategicznych decyzji. Wartość dotychczasowych inwestycji infrastrukturalnych i portowych, zrealizowanych przez samorząd, to ponad 100 mln zł - podkreślił w środę prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Zaapelował do rządu o pogłębienie 900 metrów toru dostępowego do portu w Elblągu

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski przedstawił w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej informację na temat portu w Elblągu. Porządek obrad przewidywał rozpatrzenie przez posłów informacji na temat sytuacji Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. w kontekście budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz warunków żeglugowych na drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przewodniczący komisji Marek Sawicki (PSL) powiedział, że informację tę zreferować mieli wiceministrowie infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz aktywów państwowych Andrzej Śliwka - poinformowali jednak, że nie będą obecni w środę i poprosili o przełożenie terminu.

Prezydent Elbląga podkreślił, że zakończenie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję nie oznacza zakończenia inwestycji. Przypomniał, że dokończone muszą być jeszcze dwa zadania: pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym oraz pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg wraz z budową mostu w Nowakowie.

Nie tylko dla Elbląga, ale dla całego Zalewu Wiślanego, dla wszystkich przystani i marin jest to bardzo ważne przedsięwzięcie. Samorząd od samego początku dążył do tego, by Elbląg był ważnym, strategicznym punktem na mapie portów w Polsce”- podkreślił prezydent Wróblewski.

Zaznaczył, że teren portu w Elblągu jest zlokalizowany w dwóch gminach, wiejskiej i miejskiej. Część miejską stanowią w 46 proc. grunty prywatne, w 24 proc. grunty Skarbu Państwa i w 30 proc. grunty komunalne. Do obsługi i zarządzania tymi gruntami powołany został zarząd portu.

Prezydent Elbląga zauważył, że z udziałem elbląskiego samorządu na przestrzeni wielu lat dokonano szeregu inwestycji infrastrukturalnych i portowych za ponad 100 mln zł. Wykonana została trasa Unii Europejskiej, która wyprowadza ruch kołowy z terenów portowych do drogi S7. Wykonano terminal portowy składowo-przeładunkowy, terminal pasażerski z punktem odpraw międzynarodowych, zmodernizowano niedaleko starego miasta bulwar Zygmunta Augusta z nabrzeżem, do którego mogą przybijać statki. Rozbudowano także port żeglarski przy ulicy Radomskiej i zmodernizowano hangar dla żeglarzy w jachtklubie.

Wśród planowanych inwestycji w elbląskim porcie prezydent wymienił budowę obrotnicy dla statków wraz z umocnieniem nabrzeża, budowę nowego nabrzeża przy ulicy Radomskiej, przedłużenie terminala składowo-przeładunkowego, budowę terminala nr 2 wraz z dostępem do bocznicy kolejowej oraz m.in. modernizację Wyspy Spichrzów.

Wróblewski wskazał, że Elbląg i port czekają na pogłębienie przez Urząd Morski ostatnich 900 metrów toru dostępowego. Wyjaśnił, że ta kwestia nie stanowi sporu samorządu z rządem, ponieważ zadanie to leży w kompetencjach Skarbu Państwa.

Rzeka Elbląg ma szerokość ok. 50 m. Mówimy o torze o szerokości 20 m i głębokości 5 m. Urząd Morski twierdzi, że to prezydent Elbląga powinien pogłębić tor, bo znajduje się on na terenie miasta. Ja chcę powiedzieć, że wcześniejsze odcinki rzeki Elbląg, które Urząd Morski pogłębia, też są na terenie miasta i te odcinki Urząd Morski pogłębia - podkreślił prezydent Wróblewski.

Zauważył, że pogłębienie toru dostępowego umożliwi wpływanie do elbląskiego portu jednostkom o nośności 5 tys. DWT.

Wróblewski zwrócił się do rządu z apelem: „Rządzie, przekop do końca”.

Poinformował, że w lipcu spotkał się z wiceministrem aktywów państwowych Andrzejem Śliwką, który zaproponował wejścia kapitałowe Skarbu Państwa do spółki. Wskazał, że zgodę na taki krok musi wyrazić rada miasta Elbląga. „Rząd jest dla nas inwestorem strategicznym i ważnym. Tylko my chcemy połączyć wizje strategiczne rozwoju portu (…). Negocjacje trwają, a kiedy się skończą - trudno powiedzieć” - dodał.

Poseł Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) wskazał, że „rozwój każdego portu jest bardzo istotny z punktu widzenia interesu Polski”. Podkreślił, że elbląski port nie będzie konkurencją dla portu w Gdańsku.

Poseł Kacper Płażyński (PiS) przypomniał, że przekop to „inwestycja rządu PiS”. Dodał, że jest on realizowany dla Polski, województwa, Elbląga i dla kolejnych pokoleń.

Cieszę się, że prezydent Elbląga wykazał się otwartością, jeśli chodzi o dokapitalizowanie portu i wejście udziału Skarbu Państwa do portu a także w ramach pogłębienia odcinka 900 metrów - podkreślił.

Poseł Artur Łącki (Koalicja Obywatelska) zaznaczył, że pogłębienie toru dostępowego musi być wykonane z budżetu państwa. Przypomniał, że wykonany ostatnio tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina o długości 64 km, który przechodzi przez tereny różnych gmin, został zrealizowany z pieniędzy budżetu państwa.

Poseł Czesław Hoc (PiS) wskazał, że „dla większości Polaków kanał żeglugowy to powód do dumy”. „Data otwarcia kanału jest historyczna. Wzmacniamy suwerenność, uniezależnimy się od Rosji i Cieśniny Piławskiej. Bądźmy solidarni i zadowoleni z tej inwestycji. Rozwój Elbląga będzie przyspieszał” - ocenił.

Poseł Elżbieta Gelert (PO) zwróciła uwagę, że na otwarcie Kanału Żeglugowego opozycyjni parlamentarzyści nie dostali zaproszenia a „inwestycja dla Elbląga i miejscowości nadzalewowych jest bardzo ważna i oczekiwana”.

Uroczyste otwarcie nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską nastąpi 17 września. Dzień później Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma być dostępny dla wszystkich jednostek.

Czytaj też: Fake newsy zalewają przekop Mierzei! MAP prostuje informacje

PAP/KG