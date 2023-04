Śliwka do prezydenta Elbląga: Fajnie się śni ale trzeba działać! [WIDEO]

Wierzę, że otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną to początek czwartego portu Rzeczypospolitej; to nowy impuls dla rozwoju tej ziemi, ale przede wszystkim, że to kolejny akt tego, by Polska była naprawdę niepodległa, suwerenna i była liczącym się państwem - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński