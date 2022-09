Federer zapowiedział zakończenie kariery

Szwajcarski tenisista Roger Federer, zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych, zapowiedział zakończenie zawodowej kariery

41-letni Federer osiem razy triumfował w Wimbledonie (2003-07, 2009, 2012, 2017), sześć w Australian Open (2004, 2006-07, 2010, 2017-18), pięć w US Open (2004-08) i raz we French Open (2009).

Ośmioma zwycięstwa w Wimbledonie nie może się pochwalić żaden inny singlista. W całej historii wyprzedza go tylko Amerykanka czeskiego pochodzenia Martina Navratilova, która cieszyła się z sukcesu w Londynie dziewięć razy.

Jak wielu z was wie, przez ostatnie trzy lata zmagałem się z kontuzjami i operacjami. Ciężko pracowałem, aby powrócić do wyczynowej formy. Ale znam też możliwości i ograniczenia mojego ciała, a jego przesłanie do mnie ostatnio było jasne. W ciągu 24 lat rozegrałem ponad 1500 meczów. Tenis potraktował mnie hojniej, niż kiedykolwiek mógłbym marzyć, a teraz nadszedł czas, aby zakończyć moją karierę wyczynową. Przyszłotygodniowy Puchar Lavera w Londynie będzie moją ostatnią imprezą ATP. Oczywiście będę w przyszłości grał w tenisa, ale nie w Wielkim Szlemie, czy tourze - napisał Federer.