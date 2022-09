Wielka przecena majątku Zuckerberga! Facebook w tarapatach?

Metawersum ma kłopoty? Topnieje majątek Marka Zuckerberga.

Zuckerberg wypadł z pierwszej dwudziestki rankingu najbogatszych ludzi na świecie - giełdowa przecena Meta Platforms sprawiła, że akcje koncernu od stycznia stopniały o 55 proc.!

We wtorek wycena majątku Zuckerberga wynosiła 53,4 mld dolarów, co przekładało się na 22 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Co istotne majątek biznesmena w całości stanowią akcje Meta Platforms.

To wielkie tąpnięcie cen akcji sprawia, że obecnie są one tańsze niż po aferze z Cambridge Analytica. Czy Metawersum czeka wielki kryzys?

wirtualnemedia/ as/