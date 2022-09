TikTok aktualizuje zasady dotyczące kont politycznych

TikTok rozwija polityki i zasady obowiązujące na platformie, konsekwentnie wspierając i promując budowę pozytywnej przestrzeni dla różnorodnych treści, które łączą użytkowników, nie zaś wprowadzają podziały. W tym celu platforma wdraża zestaw dodatkowych rozwiązań dotyczących kont rządowych, a także prowadzonych przez polityków i partie polityczne.

TikTok to platforma rozrywkowa, służąca użytkownikom do wspólnego przeżywania istotnych wydarzeń. Mogą one mieć związek z różnymi aspektami życia, w tym także np. z wyborami czy innymi wydarzeniami politycznymi. Niezależnie jednak od kontekstu, TikTok ma pozostawać przestrzenią pozytywnej dyskusji, wspierającą budowanie otwartej i przyjaznej społeczności. W ramach tych starań, platforma konsekwentnie walczy ze szkodliwą dezinformacją, zabrania reklamy politycznej i promuje wiarygodne, wartościowe treści dotyczące wyborów i pochodzące od zaufanych partnerów. Teraz platforma wprowadza kolejne aktualizacje obowiązujące konta rządowe, oraz polityków czy partii politycznych.

Od dawna nie akceptuje reklam politycznych, zarówno w formie płatnych reklam, jak i treści sponsorowanych przez polityków, a publikowanych przez twórców. W wyniku najnowszej aktualizacji konta należące do polityków i partii politycznych stracą dostęp do funkcji reklamowych na TikToku na poziomie całych kont reklamowych, co oznacza automatyczne obostrzenia reklamowe dla wszystkich powiązanych kont (polityków i partii politycznych), co w efekcie pomoże egzekwować dotychczasową politykę platformy w tym zakresie.

TikTok ma jednak świadomość, że może dojść do wyjątkowych sytuacji, w których przedstawiciele rządów mogą potrzebować dostępu do narzędzi reklamowych. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność reklamowego wsparcia kampanii szczepień, jak miało to miejsce w związku z pandemią. W takich przypadkach działania reklamowe będą możliwe, jednak wyłącznie we współpracy z przedstawicielem TikToka.

Poza ograniczeniami związanymi z reklamami TikTok odebrał także politykom i partiom politycznym możliwość monetyzacji swoich treści na platformie. Ich konta nie będą miały możliwości otrzymywania darowizn i napiwków, korzystania z opcji zakupowych czy funduszu Creator Fund. Wprowadzone zmiany - wraz z wdrożonym wcześniej zakazem płatnych reklam politycznych - oznaczają, że konta rządowe, polityków i partii politycznych właściwie nie będę mogły przekazywać ani otrzymywać płatności za pośrednictwem funkcji monetyzacji dostępnych na TikToku a także inwestować w płatną promocję swoich treści. W ciągu najbliższych tygodni TikTok uniemożliwi także publikowanie treści, których celem jest zbieranie funduszy na kampanie wyborcze. Dotyczy to zarówno video, w których politycy bezpośrednio zachęcają do wspierania ich kampanii wyborczych, jak i treści publikowanych przez partie polityczne, które kierują na specjalne sekcje na ich stronach internetowych.

Platforma podkreśla, że TikTok to w pierwszej kolejności miejsce bezpiecznej rozrywki, które ma łączyć kreatywnych użytkowników poprzez wartościowe i angażujące treści. Dzięki ograniczeniom możliwości reklamowych, monetyzacyjnych i zbierania funduszy na kampanie polityczne, TikTok dąży do zachowania równowagi pomiędzy swobodą dyskusji na tematy istotne dla społeczności, a ochroną kreatywnej, rozrywkowej platformy, której oczekują użytkownicy. Więcej o szczegółach tych zmian można przeczytać w Centrum Pomocy.

Mat.Pras./KG