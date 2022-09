TikTok walczy z dezinformacją i publikuje najnowszy raport

TikTok to przestrzeń pełna kreatywności i pozytywnych doświadczeń, w której użytkownicy mogą dzielić się swoją wiedzą i pasją z innymi

Aby dbać o bezpieczeństwo społeczności, TikTok stale doskonali swoje procesy moderacji treści i na bieżąco usuwa materiały niezgodne z zasadami obowiązującymi na platformie. Działania podjęte w drugim kwartale 2022 roku opisane zostały w najnowszym Raporcie Egzekwowania Zasad Społeczności.

Dezinformacja nie jest nowym zjawiskiem, jednak ciągle pojawiają się jej nowe formy i kanały. TikTok zdaje sobie sprawę z jej wpływu na poziom zaufania do instytucji zdrowia publicznego, polityków czy środowiska naukowego. Dlatego platforma stale podejmuje działania, które mają na celu walkę z rozprzestrzenianiem się dezinformacji i edukuje użytkowników w zakresie cyfrowego dobrostanu.

Najważniejsze działania podjęte przez TikToka w tym roku w ramach dalszego doskonalenia procesu wykrywania i usuwania nieprawdziwych informacji:

• Usprawnianie modeli uczenia maszynowego w celu sprawniejszego dostosowywania się do dynamicznego charakteru dezinformacji.

• Zwiększenie efektywności wykrywania znanych, wprowadzających w błąd materiałów graficznych i audio w celu zmniejszenia liczby zmanipulowanych treści.

• Wdrożenie bazy danych zawierającej sprawdzone twierdzenia dotyczące faktów (fact-checking) jako pomoc dla moderatorów w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji. • Uruchomienie programu fact-checkingowego, w ramach którego zbierane i sprawdzane są nowe twierdzenia pojawiające się w sieci. Pozwala to na szybsze wyszukiwanie haseł wprowadzających w błąd na platformie i usuwanie ewentualnych naruszeń. Od rozpoczęcia tego programu w pierwszym kwartale 2022 roku TikTok zidentyfikował 33 nowe stwierdzenia zawierające dezinformację, co poskutkowało usunięciem z platformy 58 tysięcy filmów.

Podjęte działania usprawniły proces wykrywania i usuwania nieprawdziwych treści. Naruszenia Zasad Integralności i Autentyczności stanowią mniej niż 1% wszystkich filmów usuniętych z platformy.

Zasady TikToka

Zasady dotyczące integralności i autentyczności stanowią część Zasad Społeczności TikToka. Ich celem jest wspieranie autentyczności i wiarygodności na platformie. Zasady dotyczące szkodliwej dezinformacji zabraniają umieszczania treści, które mogłyby wprowadzać w błąd społeczność w zakresie procesów obywatelskich, zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa. Na przykład, TikTok zabrania przekazywanie nieprawdziwych informacji na temat szczepionek lub COVID-19 czy głosowania.

Z założenia zasady te mogą być stosowane do różnego rodzaju treści, które stale się zmieniają, często w oparciu o aktualne wydarzenia na świecie. Oprócz usuwania treści, które mogą być nieprawdziwe i szkodzić społeczności, TikTok usuwa również konta, które próbują wprowadzać użytkowników w błąd lub wykorzystują platformę do nieuczciwego wpływu na opinię publiczną.

Technologia, specjaliści i niezależni partnerzy w walce z dezinformacją

W bieżącym egzekwowaniu Zasad Społeczności oraz Warunków Świadczenia Usług pomaga zarówno technologia, jak i tysiące specjalistów ds. bezpieczeństwa. Aby robić to skutecznie przy tak wielkiej skali, TikTok stale inwestuje w rozwój technologii do automatycznego wykrywania naruszeń i moderacji treści.

Dezinformacja stanowi specyficzne zagadnienie z obszaru moderacji treści, w którym dla konsekwentnego egzekwowania zasad kluczowa jest znajomość kontekstu i sprawdzanie faktów. Aby usprawnić proces wykrywania potencjalnie nieprawdziwych treści, TikTok korzysta z technologii uczenia maszynowego, ale przypadki naruszeń są później weryfikowane przez zespół regularnie szkolonych moderatorów. Ci zaś są w stałym kontakcie z organizacjami wyspecjalizowanymi w weryfikowaniu faktów (fact-checking). TikTok współpracuje z kilkunastoma organizacjami zajmującymi się fact-checkingiem, weryfikującymi treści w ponad 30 językach. Każdy z partnerów jest akredytowany przez Międzynarodową Sieć Fact-Checkingowej (International Fact-Checking Network). Co ważne, treści, które w danym momencie są sprawdzane pod kątem wiarygodności nie są dostępne w zakładce Dla Ciebie na TikToku.

Partnerstwa wspierające walkę z dezinformacją

Aby jeszcze skuteczniej walczyć z dezinformacją TikTok podejmuje szereg partnerstw z ekspertami. Platforma regularnie współpracuje z naukowcami, organizacjami pozarządowymi i ekspertami w dziedzinie korzystania z mediów. Współpraca ta nie tylko pomaga wzmocnić politykę i wiedzę na temat trendów i problemów, ale także umożliwia edukację użytkowników na platformie.

Przykładowo TikTok, wspólnie z ekspertami z MediaWise i National Association of Media Literacy Education, stworzył Centrum Bezpieczeństwa, które zawiera treści, pomagające użytkownikom w ocenie filmów, które oglądają.

Aby promować uczciwość wyborczą, TikTok tworzy Centra Wyborcze, które zapewniają dostęp do wiarygodnych informacji na temat głosowania i wyborów lokalnych. Dzięki hashtagom PSA i etykietom na filmach użytkownicy mają stały dostęp do zweryfikowanych przez WHO informacji o COVID-19 czy ospie małpiej.

Szczegółowe dane dotyczące raportu dostępne są pod tym linkiem w wersji anglojęzycznej. Natomiast Raport w języku polskim dostępny będzie od dzisiaj pod tym adresem. Więcej informacji o działaniach TikToka na rzecz bezpieczeństwa na platformie znaleźć można w Centrum Bezpieczeństwa.

Mat.Pras./KG