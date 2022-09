Zobacz jak i dokąd Rosjanie masowo uciekają z Rosji! (Mapa)

Putin ogłosił w środę częściową mobilizację, która ma rozpocząć się jeszcze tego dnia i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie

W reakcji Rosjanie masowo kupują bilety lotnicze, mimo że po ogłoszeniu przez Kreml częściowej mobilizacji ich ceny mocno wzrosły.

Turcja, Gruzja i Armenia należą do krajów, do których obywatele rosyjscy wciąż mogą podróżować bez wizy. „Bezpośrednie loty z Moskwy do Stambułu i Erewania wyprzedały się niemal natychmiast” – informował w środę „HLN” i wyjaśnia, że wielu Rosjan obawia się, że ze względu na mobilizację wkrótce nie będą mogli opuścić kraju.

Zobacz jak i dokąd Rosjanie masowo uciekają z Rosji, klikając w poniższą mapę:

Mapa wylotów Rosjan / autor: streamable

