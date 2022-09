KE: solidaryzujemy się z ludźmi, którzy uciekają z Rosji przed mobilizacją

Unia Europejska solidaryzuje się z obywatelami Rosji, którzy uciekają ze swojego kraju w obawie przed wcieleniem do wojska i wysłaniem na wojnę na Ukrainę - oświadczył w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano

Po ogłoszeniu przez Putina tzw. częściowej mobilizacji w wielu miastach Rosji odbyły się protesty. Ponad 1300 osób zostało zatrzymanych. Pokazuje to, że Rosjanie głosują nogami przeciwko reżimowi Putina i przeciwko jego działaniom, zwłaszcza tym dotyczącym jego wojny - ocenił Stano.

Śledzimy też doniesienia o wielu Rosjanach, którzy opuszczają kraj - wsiadają w samochód, czy pociąg i wyjeżdżają; wsiadają na pokład samolotu do Turcji, do Serbii, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tym mamy do czynienia. Rosjanie głosują przeciwko polityce Putina - dodał przedstawiciel KE.