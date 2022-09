KE krytykuje Serbię za plan konsultacji z Rosją

W obecnych okolicznościach relacje z Rosją nie mogą być prowadzone tak, jakby nic się nie działo - zadeklarował w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano, odnosząc się do zawartego przez Serbię planu konsultacji z MSZ Rosji na lata 2023-2024.

„Mamy do czynienia z zaangażowaniem Rosji w bezprawną i nieusprawiedliwioną agresję przeciwko suwerennemu państwu - Ukrainie. Rosja codziennie łamie Kartę Narodów Zjednoczonych, prawo międzynarodowe; jej siły zbrojne popełniają zbrodnie wojenne na narodzie ukraińskim. W dodatku, kilka dni temu Rosja ogłosiła wejście na ścieżkę dalszej eskalacji i konfrontacji poprzez tzw. częściową mobilizację i nielegalne referenda dotyczące aneksji części terytoriów Ukrainy” - przypomniał Stano.

„Jeśli w tych okolicznościach widzimy, że serbskie MSZ zgadza się na regularne konsultacje z ministerstwem spraw zagranicznych kraju, który popełnia te wszystkie czyny, to jest to bardzo czytelny znak, że chce wzmocnić więzy z Rosją. Wzbudza to bardzo poważne wątpliwości. Unia Europejska zakomunikowała swoim partnerom, zwłaszcza tym którzy są w procesie akcesyjnym, czyli też Serbii, która jest państwem kandydującym do UE, że relacje z Rosją w obecnych okolicznościach nie mogą być prowadzone na takiej zasadzie, jakby nic się nie stało. (…) Traktujemy to bardzo poważnie” - zadeklarował przedstawiciel KE.