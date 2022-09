W KGHM rusza stacja klimatyzacyjna - pozwoli pracować na 1300 m.

Trwają odbiory techniczne Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy należącym do KGHM szybie GG-1 - zapewni ona bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy w wyrobiskach szybu. Dla miedziowej spółki to inwestycja o kluczowym znaczeniu – umożliwia pracę na głębokości ok. 1300 m, gdzie średnia temperatura pierwotna górotworu wynosi ok. 50 stopni Celsjusza

Innowacyjna technologia zastosowana w Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej pozwala na skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego. System zapewnia ciągłość i niezawodność dostaw chłodu do wyrobisk górniczych oraz pozwala na rezygnację z zakupu energii elektrycznej na potrzeby instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność energetyczną spółki.

Inwestycja jest przyjazna środowisku i ma przynieść oszczędności dzięki zastosowaniu układu trigeneracji – wyprodukowana energia elektryczna zasila urządzenia stacji klimatyzacyjnej, odzyskana energia cieplna wykorzystana będzie przy produkcji chłodu przez agregaty absorpcyjne, a w zimie do ogrzewania powietrza wlotowego do szybu i budynków na placu szybowym GG-1.

Budowę Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej rozpoczęto trzy lata temu. Projekt zakłada realizację zadania w trzech etapach pozwalających na produkcję mocy chłodniczej odpowiednio 22 MWt, 33 MWt i 40 MWt. Generalnym wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA.

KGHM, mt