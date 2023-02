Chłodząca kamizelka dla pracowników KGHM – prototypowe rozwiązanie

Naukowcy przygotowali prototyp, KGHM rozważa wprowadzenie chłodzących kamizelek dla pracowników kopalń – odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wykorzystująca zjawisko termoelektryczne to projekt prowadzony ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Prototyp kamizelki to efekt współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Zespół naukowców zapoznał się z warunkami pracy w podziemnych wyrobiskach należących do KGHM, Zakładów Górniczych Rudna.

Kamizelka chłodząca waży obecnie poniżej 1 kg i ma formę dopasowanych do ciała elastycznych szelek. Funkcje obniżania temperatury pełni 6 zintegrowanych z nimi elastycznych modułów termoelektrycznych. Przedstawiciele KGHM podczas spotkania z badaczami podkreślili, że przed testami na wytypowanych stanowiskach w kopalniach, kamizelki muszą spełniać szereg warunków. Oprócz wymagań prawnych, odzież musi być trudnopalna, antyelektrostatyczna i nietoksyczna.

Ze względu na występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. zagrożenie klimatyczne, istnieje stała konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy. Liczymy, że dzięki tej wizycie i kolejnym konsultacjom, naukowcy będą mogli dostosować swój pomysł do naszych wymagań, dzięki którym kamizelki będą użyteczne dla naszych pracowników – mówi Adam Chyliński, dyrektor departamentu BHP i ryzyka zawodowego w KGHM Polska Miedź S.A.

W kopalniach panuje wysoka temperatura, dlatego KGHM stosuje szereg technologii poprawiających warunki pracy, w tym chłodnice czy system rozprowadzania wody lodowej. W ubiegłym roku do użytku oddana została Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna przy szybie Głogów Głęboki.

Bezpieczeństwo załogi i jak najlepsze warunki pracy to priorytet dla władz KGHM. Miedziowa spółka systematycznie obniża wypadkowość, w 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego spadek wyniósł prawie 10 proc. (ze 165 zdarzeń do 149). W KGHM od lat prowadzony jest Program Poprawy Bezpieczeństwa Pracy, który został uzupełniony o inicjatywę „Myślę o konsekwencjach”. Składa się na nią m.in. pakiet działań zmierzających do zmiany postaw oraz nawyków pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ciągłe doskonalenie systemowe.

Długoterminowym celem działań KGHM jest osiągnięcie ambitnego dla branży górniczo-hutniczej celu, czyli realizacji śmiałej wizji „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.

Mat.Pras./KG