KGHM będzie testował chłodzące kamizelki

Prototyp chłodzącej kamizelki będzie testowany w kopalniach miedzi należących do KGHM - poinformowała w środę spółka. Projekt opracowania odzieży ochronnej z funkcją chłodzenia jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prototyp kamizelki z funkcja chłodzenia został opracowany w wyniku współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej – podał w środę w komunikacie KGHM.

Kamizelka chłodząca waży mniej niż kilogram i ma formę dopasowanych do ciała elastycznych szelek. Funkcje obniżania temperatury pełni sześć zintegrowanych z nimi elastycznych modułów termoelektrycznych.

Przedstawiciele KGHM podczas spotkania z badaczami podkreślili, że przed testami na wytypowanych stanowiskach w kopalniach, kamizelki muszą spełniać szereg warunków. Oprócz wymagań prawnych, odzież musi być trudnopalna, antyelektrostatyczna i nietoksyczna.

Ze względu na występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM zagrożenie klimatyczne, istnieje stała konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy. Liczymy, że dzięki tej wizycie i kolejnym konsultacjom, naukowcy będą mogli dostosować swój pomysł do naszych wymagań, dzięki którym kamizelki będą użyteczne dla naszych pracowników – powiedział dyrektor departamentu BHP i ryzyka zawodowego w KGHM Polska Miedź Adam Chyliński.

W kopalniach miedzi jest wysoka temperatura, dlatego KGHM stosuje szereg technologii poprawiających warunki pracy, w tym chłodnice czy system rozprowadzania wody lodowej. Jak przypomniano, w ubiegłym roku uruchomiono powierzchniową stację klimatyzacyjną przy szybie Głogów Głęboki.

Władze miedziowej spółki zwróciły przy tym uwagę, że prowadzone są systematyczne działania zmierzające do obniżania liczby wypadków w należących do KGHM zakładach. W 2022 r. w porównaniu do roku poprzedniego liczba wypadków spadła o prawie 10 proc. - ze 165 zdarzeń do 149.

Długoterminowym celem działań KGHM jest osiągnięcie ambitnego dla branży górniczo-hutniczej celu: +zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów+ – poinformował KGHM.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.

PAP/RO

