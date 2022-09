Atak na Nord Stream. The Times: to był dron

Dziennik The Times dotarł do informacji z sektora obronnego, które sugerują, że Rosjanie mogli złożyć w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i 2 ładunki wybuchowe, które spowodowały wyciek 26 września – informuje Wojciech Jakóbik na portalu biznesalert.pl.

Wyciek Nord Stream 1 i 2 spowodował szybki wzrost cen ropy rodząc spekulacje na temat jego przyczyn. Został spowodowany przez trzy dziury wyrwane w gazociągach w wyniku wybuchów zarejestrowanych przez aparaturę geologiczną państw skandynawskich – informuje Wojciech Jakóbik.

The Times dotarł do źródła w sektorze obronnym, które przekonuje, że do ataku mogło dojść wskutek złożenia ładunku wybuchowego przez rosyjskiego drona podwodnego, który mógł to zrobić kilka tygodni przed detonacją. Wyciek nastąpił 26 września. Dania, Polska i Niemcy podejrzewają sabotaż. Der Spiegel informował, że CIA ostrzegała Niemców przed możliwością takiego ataku, ale nie wiadomo, czy miała informacje o wspomnianym ładunku. Śledztwo niemieckie w tej sprawie trwa.

Biznesalert.pl/RO