Powstał Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie dezinformacji

Giełda Papierów Wartościowych pracuje nad zwiększaniem zaufania do polskiego rynku kapitałowego. Chce zachęcać spółki do wdrażania tzw. systemów compliance, które zapewnią inwestorów o tym, że działają one zgodnie z prawem spółki, regulacjami rynkowymi i kodeksem dobrych praktyk. Rekomendacje w tym zakresie ma pomóc wypracować cykl debat organizowanych przez GPW.