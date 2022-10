Dom z garażem jednostanowiskowym czy dwustanowiskowym? Jaki projekt wybrać?

Rozpoczynając poszukiwania idealnego projektu domu, warto zastanowić się i przemyśleć oczekiwania wszystkich przyszłych domowników. Domy mogą różnić się wyglądem zewnętrznym bryły, stylem wykończenia, powierzchnią zabudowy, liczbą kondygnacji, czy układem funkcjonalnym wnętrz. Istotną kwestią na etapie wyboru jest decyzja dotycząca tego, czy z bryłą ma być zintegrowany garaż, a jeżeli tak, to jednostanowiskowy, czy może dwustanowiskowy. Wszystko jest wypadkową potrzeb Inwestorów, możliwości, jakie oferuje działka oraz dostępnego budżetu. Oprócz powyższych naczelną zasadą jest wybór takiego projektu domu, który będzie zgodny z zapisami lokalnego prawa – Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o Warunkach Zabudowy. Inwestorzy, którzy planują zakup projektu domu z garażem, mają do wyboru szereg propozycji. Zatem, na jaki się zdecydować?

Dom z garażem jednostanowiskowym – komfort i wygoda

zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe

Wybierając projekt domu, w tym także projekt domu z garażem, najważniejsze jest jego dopasowanie do uwarunkowań lokalizacyjnych działki oraz wymogów formalnych. Jednym z istotnych kryteriów jest wielkość działki, która warunkuje powierzchnię zabudowy, a tym samym także powierzchnię użytkową danej inwestycji. W przypadku niewielkich działek należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość właściwego posadowienia budynku i zachowania wymaganych, minimalnych odległości pomiędzy budynkiem a granicą działki. Bogata oferta projektów domów z garażem jednostanowiskowym ARCHON+ spełni oczekiwania Inwestorów posiadających różne działki i preferencje w zakresie sposobu połączenia garażu z bryłą domu.

zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe

Projekty z garażem jednostanowiskowym są często wybierane przez Klientów. Garaż zintegrowany z domem, zwłaszcza w całości wpisanym w bryłę, zajmuje mniej miejsca na działce, w porównaniu z garażem wolnostojącym, jego budowa jest też zazwyczaj bardziej ekonomiczna, a wygoda użytkowania nieoceniona. Umożliwia przejście do domu tak zwaną „suchą stopą” niezależnie od warunków pogodowych, łatwiej też przenieść zakupy, czy komfortowo spakować rano do samochodu wszystkie niezbędne rzeczy. Mając możliwość wybudowania domu z garażem jednostanowiskowym, który jest wysunięty z bryły i przesłonięty płaskim dachem, możemy zyskać dodatkową przestrzeń do zagospodarowania jako wypoczynkowy taras, dostępny z pomieszczeń na piętrze lub poddaszu. Takie rozwiązanie może być szczególnie atrakcyjne dla Inwestorów, którzy nie posiadają dużych ogrodów.

Garaż dwustanowiskowy w domu – idealne połączenie funkcji parkowania i domowego warsztatu

zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe

Projekty domów jednorodzinnych z garażem dwustanowiskowym wymagają zazwyczaj większych działek, ale dają Inwestorowi oprócz podstawowej wygody, jaką jest możliwość parkowania i wchodzenia do domu „suchą stopą”, dodatkowe możliwości zagospodarowania przestrzeni garażu. Duża ilość miejsca w garażu dwustanowiskowym może być doskonałą przestrzenią na prace hobbystyczne, czy kącik do majsterkowania. Sprawdzi się także jako wygodne miejsce do przechowywania rowerów, sprzętu ogrodniczego czy nieużywanych na co dzień, sezonowych rzeczy. Garaże dwustanowiskowe uwzględniane są zarówno w projektach małych domów, jak i domów o większej powierzchni użytkowej. Projekty, w których dwustanowiskowy garaż jest w całości włączony w bryłę, z powodzeniem można zrealizować także na stosunkowo niewielkich działkach. Ciekawym rozwiązaniem jest częściowe lub całkowite wysunięcie garażu przed linię elewacji frontowej, wówczas stanowi on interesujące urozmaicenie bryły i może współtworzyć osłonę strefy wejściowej. Z kolei przylegający do ściany budynku dwustanowiskowy garaż z płaskim dachem może, podobnie jak w przypadku garażu jednostanowiskowego, pełnić funkcję dodatkowego tarasu. Jeżeli dach przyległego garażu jest przedłużeniem dachu domu, wówczas można uzyskać dodatkową, obszerną powierzchnię użytkową nad garażem do zagospodarowania według własnych potrzeb.

Wymiary garażu – co mówią przepisy prawa?

zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe

Jak wygląda kwestia wymiarów garażu oraz stanowisk postojowych? Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - minimalna wysokość garażu w świetle konstrukcji powinna wynosić 2,2 m, natomiast w przypadku podwieszenia pod strop garażu przewodów i innych urządzeń instalacyjnych – wymiar pomiędzy posadzką a elementem instalacji musi wynosić minimum 2 m. Szerokość bramy wjazdowej do garażu powinna mieć co najmniej 2,3 m, a wysokość w świetle 2 m. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej 2,5 m szerokości i 5 m długości. W przypadku lokalizacji stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową jego wymiar powinien mieć szerokość 3,60 m i długość 5 m.

zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe

Jak wybrać najlepszy projekt domu? Na co zwracać uwagę podczas podejmowania decyzji? Czy wybrać projekt domu z garażem jednostanowiskowym, czy dwustanowiskowym? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań poszukuje wielu Inwestorów. Różnorodność projektów oraz morze możliwości sprawiają, że wybór często wydaje się trudną decyzją. Inwestorzy, którzy planują budowę domu, mogą liczyć na profesjonalną pomoc i doradztwo projektowe w Pracowni ARCHON+, co z pewnością pozwoli przyspieszyć proces decyzyjny i ułatwi właściwy wybór?

