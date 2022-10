Byli za likwidacją górnictwa, dziś protestują: Nie ma węgla!

Samorządowcy z Polski odwiedzili w piątek Warszawę. Są przeciwni wysokim cenom energii. Wielu protestujących dziś samorządowców jednak popierało zamykanie gospodarki w czasie pandemii, segregację sanitarną, a także likwidację górnictwa. Dzisiaj buntują się, że brakuje węgla i jest kryzys - czytamy w tekście Łukasza Dudka na portalu Tarnogorski.info. „Za jego braki [węgla - przyp. red.] krytykują rząd ci, którzy krytykowali go, za to, że za wolno od węgla odchodzi” - napisał Robert Gwiazdowski, ekspert Centrum im. Adama Smitha

Protest samorządowców z ruchu Tak Dla Polski zorganizowany był w piątek pod hasłem „Pozostanie nam tylko ciemność”. W trakcie protestu przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który rok temu postulował m.in. zamknięcie Turowa, a także m.in. wiceburmistrz Lublińca.

Jonczyk–Drzymała wspomniała o lublinieckiej ciepłowni i jej problemach z węglem. Nie zapomniała o temacie drożyzny w sklepach. Już nawet bułka z masłem, nie jest tanim śniadaniem – mówiła z rozgoryczeniem.

I jeszcze jedno o węglu: za jego braki krytykują rząd ci, którzy krytykowali go, za to, że za wolno od węgla odchodzi – napisał Robert Gwiazdowski, ekspert Centrum im. Adama Smitha na Twitterze.

W proteście brali udział przedstawiciel Tarnowskich Gór. Do Warszawy przybył radny powiatowy Michał Sporoń, a także poseł PO Tomasz Głogowski. Warto przypomnieć, że Michał Sporoń to radny, który swego czasu promował hasło „węgiel tylko na biegunkę”. Zdaniem samorządowca, właśnie wiatraki są lepsze od węgla i zasilanych nim elektrowni.

Michał Sporoń i Rafał Trzaskowski / autor: Michał Sporoń/ Facebook

Teść Kosiniaka-Kamysza organizuje prostet w obronie samorządowców. Pretekstem jest dystrybucja węgla, co pośrednio należy do zadań gmin. To nie tylko ignorancja, ale także działanie na szkodę lokalnych społeczności. Warto pamiętać w najbliższych wyborach - czytamy we wpisie europoseł PiS Beaty Mazurek.