El. ME 2024 - trener Czechów po losowaniu: Polska faworytem

Prezes PiS: Tak, chcemy by Polki i Polacy mogli cieszyć się na polskiej ziemi takim samym poziomem i jakością życia, jakie są udziałem obywateli państw Europy Zachodniej. Tak, chcemy, by Rzeczpospolita była tak silna i tak licząca się na arenie międzynarodowej, jak to tylko będzie możliwe