Krynica Forum 2022 – Wzrost i Odbudowa

Rewolucja w krajobrazie konferencyjnym już tej jesieni! 19-21 października 2022 r. Krynica-Zdrój stanie się areną merytorycznych sporów, spotkań i dyskusji polityków najwyższego szczebla, wybitnych intelektualistów i akademików, technologicznych wizjonerów, doświadczonych menadżerów i wpływowych publicystów. Podczas trzech dni wydarzenia 200 prelegentów w ramach ponad 100 formatów na 5 scenach będzie debatować o najważniejszych tematach społeczno-gospodarczych i zastanawiać się nad perspektywami wspólnego, lepszego jutra

Świat, który znamy, zmienia się na naszych oczach. Dynamiczne transformacje na arenie międzynarodowej i nowe wyzwania związane z trwającą agresją rosyjską na niepodległą Ukrainę zawładnęły przestrzenią publiczną. Rewolucja, którą spowodowała pandemia COVID-19, widmo zapaści gospodarczej w UE, a teraz wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą, to istotne elementy, które definiują naszą rzeczywistość. Czy Polska i Europa są na te wyzwania gotowe? Jakie czynniki mogą wpłynąć na poprawę naszego bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, energetycznego, informacyjnego czy socjalnego? Jak nowe technologie ukształtują społeczeństwo przyszłości? Czy fala migracji zmieni sytuację demograficzną Polski? Jaka będzie przyszłość opieki zdrowotnej?

Na te i inne pytania odpowiadać będzie ponad 200 panelistów Krynica Forum, a wśród już potwierdzonych są między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz, ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny PKN ORLEN Daniel Obajtek, Prezes PGE Wojciech Dąbrowski, Marszałkowie Województw Małopolskiego Witold Kozłowski, Podkarpackiego Władysław Ortyl, Lubelskiego Jarosław Stawiarski, dziennikarze i publicyści Michał Karnowski, Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, geopolityk Jacek Bartosiak, założycielka infuture.institute Natalia Hatalska, prezeska Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz, pisarz, autor fantastyki Jacek Dukaj, oraz profesor UJ Krzysztof Pyrć i były minister zdrowia i obecny Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Dyskusje będą się odbywały w ramach 5 ścieżek tematycznych: bezpieczeństwo i geopolityka, gospodarka zmiany, energia i klimat, społeczeństwo przyszłości oraz trendy zdrowia. Agenda Krynica Forum pełna jest aktualnych i kluczowych dla naszej przyszłości tematów. Jednym z najważniejszych będzie trwająca, krwawa wojna w Ukrainie i wiele spojrzeń z różnych perspektyw. Wysłuchamy między innymi dyskusji Ambasadorów państw Europy Środkowo-Wschodniej, długo oczekiwanej w mediach społecznościowych debaty dr Jacka Bartosiaka i stratega Krzysztofa Wojczala, zobaczymy dramat wojny oczyma reporterów Polskiej Agencji Prasowej, poznamy perspektywę NATO i MON oraz szanse na powojenną odbudowę Ukrainy i wizję geopolitycznej przyszłości Polski w nowym układzie sił. W ramach bloku tematycznego gospodarka zmiany czekają nas dyskusje o inwestycjach infrastrukturalnych, cyfryzacji sektora finansowego i bankowości przyszłości, szansach dynamicznego rozwoju ekonomicznego Polski na miarę azjatyckich tygrysów gospodarczych, powojennych zmianach w globalnej ekonomii czy odpowiedziach na światowy kryzys gospodarczy.

Nie mniej interesująco zapowiada się ścieżka energia i klimat, podczas której prelegenci Krynica Forum będą debatować o transformacji i bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, paliwach przyszłości, wykorzystaniu nowoczesnych technologii, między innymi wodoru w energetyce, drodze do polskiego atomu, niezbędnych reformach systemu ETS oraz większego wykorzystania węgla w elektroenergetyce, w kontekście pułapki gazowej zastawionej na UE przez Rosje oraz polityki klimatycznej UE.

Ścieżka społeczeństwo przyszłości to przekrój dyskusji na temat wizji przyszłości, zarówno tej, która już staje się rzeczywistością jak i dalszej, w dużej mierze definiowanej przez zdobycze rewolucji technologicznej. Czy staniemy się społeczeństwem cyfrowym? Jak nowe technologie zmieniają rozumienie demokracji? Jak oddzielić rzetelne wiadomości od fake news i jaka będzie przyszłość informacji? Czy za kilkanaście lat będziemy żyli w nowoczesnych smart cities? A może wszystko to blednie w świetle problemów z dostępnością mieszkań i braku zdolności kredytowej młodych Polaków? Wielowątkowe pytania i odpowiedzi z perspektyw technologicznych wizjonerów, publicystów, polityków, autorów książek i liderów organizacji pozarządowych - to wszystko przed nami podczas Krynica Forum 2022.

Trendy zdrowia są próbą znalezienia kolejnych odpowiedzi na pytania o przyszłość, tym razem tą najbliższą każdemu z nas. Wraz z gośćmi Krynica Forum będziemy zastanawiać się nad kierunkami rozwoju polskiej ochrony zdrowia w świetle wyzwań - starzejącego się społeczeństwa, postępującego wypalenia zawodowego, globalnych pandemii oraz potrzeby reform systemowych. Poznamy też szanse i możliwości, jakie daje wykorzystanie nowych technologii w medycynie.

Poznaj agendę i prelegentów wydarzenia na stronie: https://krynicaforum.pl/ Krynica Forum – Wzrost i Odbudowa to okazja do merytorycznej debaty, dialogu i współpracy, której dziś potrzebujemy bardziej, niż kiedykolwiek. Zadaj pytania jutra i znajdź odpowiedzi już dziś! Dołącz do wydarzenia i bądź częścią dyskusji kształtujących naszą wspólną rzeczywistość.

Zarejestruj się: https://registration.krynicaforum.pl/home/pl Specjalnie dla czytelników zniżka 30% na bilety BASIC z kodem: KF30FRATRIA.

Spotkajmy się w Krynicy!