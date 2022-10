Ile zarabiają i gdzie szukają pracy emeryci? Najnowsze dane

Nie wszyscy, którzy osiągnęli wiek emerytalny decydują się odpoczywać na emeryturze. Z danych GUS wynika, że w drugim kwartale tego roku, wśród osób będących w wieku emerytalnym 758 tys. pracowało. To o 17 tys. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 37 tys. więcej rok do roku.

Dane te zebrał portal PulsHR.pl. Wynika z nich, że mniej więcej co dziesiąty (12,5 proc.) emeryt dorabia sobie do emerytury.

Powody bywają różne - nie tylko zarobkowe, ale niewątpliwie wysoka inflacja sprzyja podejmowaniu takich decyzji. Portal przytacza też dane z zestawienia Personnel Service. Okazuje się, że najlepsze stawki godzinowe otrzymują osoby tzw. złote rączki i korepetytorzy.

A ilu jest emerytów? Z danych ZUS za sierpień 2022 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera 6,058 mln osób. Przeciętna wartość takiego świadczenia to 2945,36 brutto zł miesięcznie.

W drugim kwartale 2022 roku liczba pracujących powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn wynosiła 758 tys. Rok wcześniej w tym samym okresie pracowało 721 tys. osób w wieku emerytalnym. Co ważne, właśnie w drugim kwartale 2021 roku została przekroczona granica 700 tys. emerytów pozostających na rynku pracy. W pierwszym kwartale 2021 roku ta liczba wynosiła mniej, bo 687 tys.- podaje portal PulsHR.pl

Gdzie znajdują zatrudnieni? Ci, którzy mogą pozostają na swoich stanowiskach pracy, ale nie dotyczy to wszystkich, bo często jest to po prostu niemożliwe.

Wśród wymienianych zajęć są: m.in. bycie złotą rączką, ochroniarzem, opiekunką dla dzieci, kierowcą w przewozie osób, sprzedawcą, dozorcą, szatniarzem czy korepetytorem. Bardzo pomaga praca zdalna: korepetycje online, tłumaczenie i redakcja tekstów.

Na jakie zarobki można liczyć? Najwyższe stawki, oprócz wymienionych już „złotych rączek” i korepetytorów ( od 25 do 50 zł za godzinę pracy) otrzymują a też opiekunka dla dzieci (od 20 do 35 zł/h netto). Ogrodnik zarobi od 21 do 30 zł/h netto, natomiast kierowca w przewozie osób od 18 do 29 zł/h netto.

Jeśli starsze osoby decydują się na bycie kasjerem ich stawki wynoszą do ok. 20 zł netto. Trochę mniej w przypadku tłumaczeń i redakcji tekstów.

Praca w magazynie gwarantuje zarobki od 15 do 19 zł „na rękę”, dozorca i sprzątaczka mogą zarobić od 14,5 do 16 zł netto za godzinę. A szatniarz i ochroniarz od 14,5 do 15,5 zł/h netto - wynika z zestawienia Personnel Service.

Jednak trzeba pamiętać, że wiele osób decyduje się na pracę w szarej strefie - jak wielka jest to grupa trudno obecnie oszacować, jak również, ile babć i dziadków „pracuje” za darmo pomagając młodszemu pokoleniu w domu czy też opiekując się dziećmi.

Czytaj także: Rząd podwyższy waloryzację! Ile dostaną emeryci?

PulsHR.pl/Personnel Service/ inne żródła/ gr