PGE dostarczy mieszkańcom Torunia ciepło z Geotermii Toruń

Od października br. rozpoczęto dostawy ciepła z ciepłowni geotermalnej Geotermii Toruń do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zasilającej w ciepło ponad 100 tysięcy mieszkańców Torunia

Wykorzystanie ciepła pochodzącego z ciepłowni geotermalnej do ogrzewania toruńskich budynków, to dodatkowa dywersyfikacja źródeł ciepła, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Toruń dysponuje dużym potencjałem wód geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Dzięki swojej niezależności od zewnętrznych źródeł, wzmacniają one bezpieczeństwo dostaw ciepła i niezależność całego systemu, co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma szczególne znaczenie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Grupa PGE jako lider w obszarze wytwarzania energii i ciepła chce wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak geotermia, do produkcji ciepła – dodaje Wojciech Dąbrowski.