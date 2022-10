Tak możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu

Coraz chętniej szukamy oszczędności w domowych budżetach. Są jednak wydatki, które po prostu się opłacają

Do takich należy z pewnością ubezpieczenie samochodu. OC wiadomo - to obowiązek. Ale ono zapewnia ochronę tym, którym my wyrządzimy szkodę. Aby samemu uzyskać pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, musimy sięgnąć po dodatkowe ubezpieczenia, a to dodatkowe koszty. W LINK4 jest inaczej. Już z pakietem OC możemy zyskać pomoc z zakresu assistance. A to nie koniec korzyści.

SMART CASCO i Szyby24

Mając nowe auto, staramy się je chronić od wszelkich ryzyk i najczęściej decydujemy się wtedy na optymalny pakiet OC+AC. Ale w przypadku starszych pojazdów, tańszym rozwiązaniem może być ubezpiecznie tylko pewnych kategorii zdarzeń, których najbardziej się obawiamy. W ten sposób możemy znacznie oszczędzić na polisie, wcale nie rezygnując z szerokiej ochrony własnego auta.

Ubezpiecz wybrane ryzyka W LINK4 do OC możemy dodać Smart Casco. Ceny tej polisy zaczynają się już od 59 złotych przy autach poniżej 15 000 złotych wartości i kończą na 424 złotych dla pojazdów w granicach 25 000 - 40 000 złotych. Na czym polega oferta? Cena jest niższa niż pełnej polisy autocasco, ponieważ wybierasz tylko określne ryzyka. A do wyboru są trzy podstawowe rodzaje zagrożeń: „Żywioły”, „Szkoda całkowita” i „Kradzież auta”. Te warianty można ze sobą łączyć, np. wybierając szkodę całkowitą i żywioły, albo wszystkie trzy na raz. Smart Casco to mądry wybór dla oszczędnych, którzy nie chcą niepotrzebnie ryzykować, bo wiedzą, że to po prostu się nie opłaca. Dopiero kiedy nagle zostajemy bez samochodu, uświadamiamy sobie jak wielki mamy problem. Naprawa czy zakup kolejnego auta to wielki wydatek, na który nie zawsze jesteśmy przygotowani.

Wraz z ubezpieczeniem casco dostępne jest też ubezpieczenie Szyby 24. W razie wybicia lub stłuczenia szyby do 3 tysięcy zł będziemy mieli zapewnioną jej naprawę lub wymianę.

NNW - chroń siebie i bliskich

Bardzo często oferowanym dodatkiem do OC jest ubezpiecznie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). W ten sposób chronimy siebie i naszych bliskich przed finansowymi skutkami poważnych urazów spowodowanymi nieszczęśliwym wypadkiem w naszym samochodzie. Teraz polisa NNW, która dostępna jest w LINK4, zyskała dodatkowy atut. A jest nim szybkość rozpatrywania szkody. Wysokość składki uzależniona jest natomiast od sumy, na którą chcemy się ubezpieczyć. Do wyboru są trzy kwoty - 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Przy pakiecie OC/AC dostępne jest także NNW z sumą 100 tysięcy złotych.

Ochroń swoje zniżki

Każdy rodzaj ubezpieczenia to oferta dla oszczędnych. Zupełnie nową opcją dostępną w LINK4 do OC i pakietu OC+AC jest Ochrona Zniżki. Ta klauzula gwarantuje nam, że w przypadku pierwszej szkody, przy odnowieniu naszego ubezpieczenia na następny rok nie zapłacimy z tego powodu wyższej składki.

Kasa Wraca

Tylko w LINK4 możemy odzyskać część kosztów poniesionych na ubezpieczenie samochodu. W ramach promocji LINK4 Kasa Wraca otrzymamy na czas trwania polisy licencję na nawigację NaviExpert. Jeżeli będziemy regularnie jeździli z włączoną aplikacją, LINK4 będzie mógł ocenić nasz styl jazdy. Dzięki temu możemy liczyć na nagrodę stanowiącą nawet do 30% wartości składki! Warunkiem jej uzyskania jest brak szkód w okresie trwania polisy oraz jazda z przepisami - zwłaszcza z przestrzeganiem dozwolonych prędkości.

Pakiet OC też daje wiele korzyści

Warto zwrócić uwagę, że już podstawowe ubezpieczenie OC w pakiecie daje nam szeroką ochronę i wiele dodatkowych korzyści. Ta obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu polisa w LINK4 oferowana jest także wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym oraz Assistance Opony.

W ramach tego produktu mamy zapewnioną bezpłatną pomoc holownika na terenie całej Polski w sytuacji, gdy nasze auto zostanie unieruchomione - np. wskutek wpadnięcia do rowu czy zderzenia z innym pojazdem. Dodatkowo w sytuacji wypadku lub kradzieży możemy liczyć na samochód zastępczy na okres, aż do 3 dni. A gdy podczas jazdy dojdzie do uszkodzenia opony lub opon (np. wskutek przebicia, pęknięcia czy wybuchu) w ramach assistance opony firma zapewnia wymianę koła na zapasowe. Jeżeli nie będzie to możliwe pojazd zostanie odholowany do warsztatu, a LINK4 pokryje koszty naprawy uszkodzonej opony.

W LINK4 możemy w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy. Dołożyć te opcje, które nas interesują i sprawdzić, czy finalna cena składki jest dla nas odpowiednia. Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie - składkę możemy rozłożyć nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz kupić przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC .

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.