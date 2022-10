Turcja: Eksplozja w kopalni. Zginęło kilkadziesiąt osób

Do poważnej awarii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na trasie rurociągu, dostarczającego gaz z Turcji do Rumunii. Jak podał krajowy operator Bułgartransgaz, rurociąg został uszkodzony wskutek wybuchu, który nastąpił o godzinie 3 w nocy. Według wstępnych ustaleń nie był to atak terrorystyczny