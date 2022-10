Kowalski ws. publikacji Grochal: Kieruję sprawę do sądu

„Pani Grochal pomyliła dziennikarstwo polityczne z pisaniem książek science fiction. Ad rem. Znamy zapis kilku minut rozmowy ze stycznia 2020 r. opolskich rolników, którzy w ramach NSZZ RI „Solidarność” od wielu lat walczą o powrót ziemi do Skarbu Państwa od zagranicznego koncernu. Nie znamy treści całej rozmowy – redakcja „Newsweeka” nie chce jej ujawnić. To jest znamienne! Dlatego skierowałem pilnie sprawę do ABW i CBA, ponieważ nieujawnione nagrania mogą przecież służyć do wpływania na decyzje urzędników w sprawach dotyczących dzierżawy polskiej ziemi” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, polityk Solidarnej Polski.

-Pani Renata Grochal wymyśliła sobie rozmowę z lutego 2022 r., której nigdy nie było, aby na siłę połączyć rozmowę działaczy związkowych nagraną potajemnie w styczniu 2020 r. i opublikowaną w zmodyfikowanej, pociętej formie ze mną i z Solidarną Polską. Wprost niebywały skandal i manipulacja - podkreśla Janusz Kowalski.

Jego zdaniem, ten tekst to zlepek nieuporządkowanych projekcji autorki, która tak nienawidzi prawicy, że wymyśla fakty i ich interpretacje.

-To była książkowa definicja kompromitacji. Na Kremlu szeroko się uśmiechają śledząc takie przekazy jak polityczne umizgi Renaty Grochal do okrytego hańbą Radosława Sikorskiego, który zaszkodził Polsce na całym świecie stając się bohaterem kremlowskiej propagandy. Mówiąc bardzo oględnie - to nie są najlepsze tygodnie w pracy Renaty Grochal. Ale pani Renata Grochal na pewno może w razie czego liczyć na intratne zagraniczne propozycje pracy - kontynuuje w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl wiceminister rolnictwa.

Cały wywiad na portalu wPolityce.pl pod linkiem:

NASZ WYWIAD. Kowalski: Grochal pomyliła dziennikarstwo polityczne z pisaniem książek science fiction. Kieruję sprawę do sądu

wPolityce.pl/kp

Czytaj też: Pentagon ogłosił kolejną transzę broni dla Ukrainy