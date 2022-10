Zima będzie jak lato? Temperatury - rekordowe!

3,7 st. C. zabrakło do wyrównania rekordowej temperatury w październiku. W poniedziałek najcieplej było w Jeleniej Górze. Tam termometry pokazały 25,2 st. C. Polski rekord październikowy wynosi 28,9 st. C.

Zapowiadana przez IMGW bomba cieplna wybuchła nad Polską. Zgodnie z prognozami najcieplejszy był poniedziałek. Najwyższą temperaturę zanotowano w Jeleniej Górze - 25,2 st. C.

Polski rekord temperatury maksymalnej w październiku wynosi 28,9 st. C. Padł on 4 października 1966 roku w Trzebiechowie.

W poniedziałek najchłodniej było nad morzem. Na Helu termometry pokazały - w najcieplejszym momencie dnia - 16,4 st. C. To i tak lepiej niż przed rokiem, kiedy w najcieplejszych miejscach było zaledwie 12 st. C.

Wtorek zapowiada się też ciepło. W południowowschodniej części kraju temperatury będą wyższe od średnio notowanych w tym okresie.

Niestety popada. Obfitych deszczów należy się spodziewać w pasie od środkowego zachodu po Mazowsze.

„W zależności od miasta weźcie słoneczne okulary lub parasol” – radzi na Twitterze IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego.

PAP/ as/