W obliczu ogłoszonej mobilizacji, coraz więcej Rosjan próbuje uciec z kraju

Dwadzieścia trzy osoby próbowały uzyskać wizy turystyczne po dotarciu do Południowej Korei za pomocą pięciu łodzi. Tak przynajmniej wynika z dotychczasowych doniesień koreańskiej straży wybrzeża. Liczba uchodźców może bowiem rosnąć.

Co więcej, chociaż Rosjanie mogą wjechać do Południowej Korei bez wizy, tak władze państwowe mogą ich wydalić, jeśli jej nie uzyskają. Z dwudziestu trzech osób, tylko dwie uzyskały pozwolenie na wizę turystyczną. Administracja zgodziła się na ich wydanie z uwagi na fakt, że już wcześniej dwójka Rosjan przebywała na terenie państwa.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Korea stanie się przystankiem dla ludzi uciekających z Rosji – twierdzi An Ho-young, prawnik w Partii Demokratycznej.

Dwudziestu trzech uchodźców na całą Koreę Południową to bardzo niewielka liczba. Jednak wraz z postępem wojny i kolejnymi mobilizacjami, coraz więcej obywateli Federacji Rosyjskiej będzie chciało opuścić granice kraju. Głównymi kierunkami emigracji pozostawały albo państwa nadbałtyckie, albo Mongolia, Gruzja czy Kazachstan.

Tymczasem okazuje się, że również z dalekowschodnich terenów Rosji obywatele próbują uciekać. Unikanie poboru i używanie sfabrykowanych zwolnień lekarskich jest bardzo surowo kare. Co więcej, nawet prawdziwe, udokumentowane problemy zdrowotne nie powstrzymują komisji wojskowych od wysyłania wezwań do wojska rosyjskiego. Czy Południowa Korea istotnie stanie się miejscem emigracji dla Rosjan? Zdaniem części polityków, jest to możliwe. An Ho-young już teraz nawołuje rząd do stworzenia odpowiednich procedur. Jak bowiem twierdzi, masowa emigracja z Rosji może stać się kwestią na tyle poważną, że grozić będzie konsekwencjami dyplomatycznymi czy naruszeniem praw człowieka.

Źródło: National Interest