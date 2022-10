AU: Drugi z 5 zamówionych Herkulesów C-130H już w Polsce!

W poniedziałek do Polski dotarł drugi z 5 zamówionych dla polskiej armii amerykańskich samolotów transportowych C-130H Hercules; trafi do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - poinformował we wtorek w mediach społecznościowych rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek

W kwietniu 2021 MON poinformowało o podpisaniu umowy z rządem USA na dostarczenie 5 używanych samolotów Hercules w wersji C-130H. Przekazanie ich przewidziane jest w formie grantu, w ramach programu Excess Defense Articles (EDA), w związku z czym strona polska ponosi tylko koszt częściowego doposażenia oraz przygotowania samolotów do przelotu ze Stanów Zjednoczonych do Polski.

Pierwszy samolot z zamówionych dotarł do Polski w lipcu tego roku. O przybyciu drugiego poinformował we wtorek rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek na Twitterze. „17 października br. w godzinach popołudniowych w porcie lotniczym w Bydgoszczy wylądował drugi z 5 zakontraktowanych samolotów C-130H Hercules o numerze bocznym 85-0036. Samolot po przejściu obsługi okresowej PDM (cyklicznej inspekcji stanu samolotu - PAP) w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 trafi do 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu” - napisał.

Wartość umowy z 2021 wynosi 14,3 mln USD, przy czym wartość samych 5 samolotów C-130H została oszacowana przez stronę amerykańską na 60 mln USD. Dostawy wszystkich statków powietrznych powinny zostać zrealizowane do połowy 2024 r., niemniej, jak zaznacza AU, istnieje możliwość ich zakończenia przed deklarowanym terminem.

Jak informowała Agencja Uzbrojenia w lipcu, pozyskiwane samoloty C-130H są o 15 lat młodsze od obecnie użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP samolotów C-130E (5 sztuk), a ich przyjęcie zwiększa poziom dostępności operacyjnej floty transportowej polskich Sił Powietrznych.

Samoloty transportowe C-130 Hercules produkowane są przed amerykańską firmę Lockheed w kolejnych wersjach od połowy lat pięćdziesiątych, jest to więcej jeden z najdłużej produkowanych samolotów w historii lotnictwa - dotychczas powstało ponad 2500 egzemplarzy. Herculesy używane są przez siły zbrojne ponad 50 państw.

Hercules to samolot przystosowany głównie do transportu osób i towarów na średnich odległościach - w jego ładowni może zmieścić się np. niemal setka pasażerów, 64 spadochroniarzy czy 2 do 3 transporterów Humvee. Samoloty te często używane są m.in do ewakuacji czy transportu rannych.

PAP/mt