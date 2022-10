Prof. Nowak: Tusk strzelił samobója - jego zasługi dla Putina są faktem

W Europie Wschodniej nie ma polityka bardziej zasłużonego dla Putina od Donalda Tuska. Mogę to udowodnić przed każdym sądem. Są odpowiednie dokumenty – mówił w radiu Wnet prof. Andrzej Nowak, historyk, autor książki „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.” – informuje portal wPolityce.pl

Prof. Andrzej Nowak stwierdził, że liderujący Platformie Donald Tusk każdego dnia antagonizuje scenę polityczną w Polsce, ale jego często ostre wypowiedzi są przygotowane przez kreujące go media. Tusk pracuje wręcz na rzecz zmiany obecnego systemu politycznego w Polsce na system plemienny.

Na plemię, które trzeba wytępić – plemię PiS-owskie – i zwycięskie plemię światłych nauczycieli europejskości w naszym biednym zacofanym kraju – wskazał historyk dodając, że polityk platformy wypowiada przekazy dnia, ale i bardziej ogólne przekazy, które można uważać za przekazy miesiąca, jak np. ten, że „PiS jest władzą pisaną cyrylicą”. Ta radykalnie sprzeczna z rzeczywistością koncepcja oskarżania PiS o rzekomą prorosyjskość, zaprowadziła Tuska w ślepy zaułek. Myślę, że zapędził się tam z dość prostego powodu – w Europie Wschodniej nie ma polityka bardziej zasłużonego dla Putina od Donalda Tuska. Mogę to udowodnić przed każdym sądem uczciwym. Są odpowiednie dokumenty – wyjaśnił prof. Nowak.

Historyk wyjaśnił, że Tusk odczuwa, że on i jego rząd, Sikorski, zostają obciążeni prawdziwą strategiczną współpracą z agresją Putina z lat 2008-2014, a bez niej nie byłoby agresji w 2022 roku. To właśnie powoduje, że Tusk, może nie do końca w sposób przemyślany, odnajduje się w takich właśnie chwytach jak ten, do którego uciekł się wraz z trzymającym jego stronę tygodnikiem „Newsweek”, wspierając funkcjonujący w polskiej polityce system hejtu.

Ta idea przedstawienia PiS jako agentury niemal putinowskiej, zaprowadziła go w istocie do samobójczego uderzenia. To, co ujawnił Zbigniew Ziobro, może być, w najlepszym dla Donalda Tuska razie, interpretowane jako kompletne skompromitowanie ataku Tuska na PiS przy pomocy zeznań Marcina W. – powiedział cytowany przez portal wPolityce.pl prof. Nowak.

Jeśli świadek jest wiarygodny to kwestia całej afery z Tuskiem w roli głównej i przekazania 600 tys. euro jest przynajmniej warta rozważenia – skoro powiedziało się już o scenariuszu przekazania przez Putina władzy PiS. Jednak bardziej niż brednie, że tak mocno wspierający Ukrainę PiS wbrew zamierzeniom Rosji miałby być putinowską agenturą przekonywujący dla opinii publicznej jest sam obraz przekazanej z rąk do rąk torby z pieniędzmi. Dlatego właśnie ów strzał Donalda Tuska okazał się samobójem – wyjaśnił prof. Andrzej Nowak.

