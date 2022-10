Rishi Sunak odwiedzi Kijów? Jest zaproszenie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem, że podczas rozmowy telefonicznej z nowym szefem brytyjskiego rządu Rishim Sunakiem zaprosił go do złożenia wizyty w Kijowie.

„Zaprosiłem premiera (Wielkiej Brytanii), by odwiedził Ukrainę” - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że relacje dwustronne, brytyjsko-ukraińskie, będą się pogłębiać.

Poprzedni szef brytyjskiego rządu, Boris Johnson, wielokrotnie gościł w Kijowie.

Rishi Sunak objął urząd premiera Wielkiej Brytanii we wtorek przed południem. Zełenski był pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym rozmawiał w nowej roli.

Jak podały służby prasowe Downing Street, nowy premier zapewnił Zełenskiego, że brytyjskie wsparcie dla Ukrainy jest niezachwiane. Wyraził też nadzieję, że wkrótce zobaczy się z Zełenskim osobiście.

