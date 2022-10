Historyczny moment. Premier: Realizujemy projekt jądrowy wspólnie z USA

Fantastyczne wieści od Premiera Morawieckiego: w wyniku jego współpracy z Kamala Harris, Polska wybrała amerykański rząd oraz firmę Westinghouse na swojego partnera w energetyce jądrowej. Formalnie proces zakończy się w przyszłym tygodniu! Dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu i sekretarz energii Jennifer Granholm za ciężką pracę nad tym projektem. Razem wzmocnimy nasze stosunki dwustronne i bezpieczeństwo energetyczne Polski dla przyszłych pokoleń! — napisał na Twitterze ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w rozmowie z PAP, że przyjęcie oferty amerykańskiej, to bardzo ważny moment. Energia atomowa będzie ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówił. Poinformował jednocześnie, że w środę, 3 listopada, Rada Ministrów przyjmie stosowną uchwałę w tym zakresie.

Budowa ma ruszyć w 2026 r.

Amerykańska oferta w zakresie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, współpraca w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego były głównymi tematami rozmów podczas spotkania minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Jennifer Granholm. Rozmowy odbyły się 23 października w Waszyngtonie.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej nasz kraj do końca roku wybierze technologie, w której będzie budowana pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Zależy nam, żeby tego terminu dotrzymać, tak żeby rozpoczęcie budowy w 2026 r. było realne. Oznacza to, że pierwszy reaktor mógłby zacząć pracować już w 2033 r. Polski program jądrowy zakłada budowę 6 reaktorów oddawanych kolejno co 2 lata – powiedziała Anna Moskwa po zakończeniu rozmów.