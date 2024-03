Prezydent Duda: amerykański atom to bezpieczeństwo

Najnowocześniejsze reaktory Westinghouse pracujące w elektrowni jądrowej Vogtle są bardzo bezpieczne, mają wielokrotne zabezpieczenia przed jakąkolwiek awarią - powiedział prezydent Andrzej Duda, który odwiedził w środę leżącą w stanie Georgia elektrownię.

Prezydent podkreślał po wizycie w elektrowni, że cieszy się, iż takie właśnie - najnowocześniejsze reaktory AP1000 - firma Westinghouse już wkrótce zainstaluje w Polsce. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że są to konstrukcje bardzo bezpieczne, o wielokrotnych zabezpieczeniach przeciwko jakiejkolwiek awarii.

Prezydent będzie pilnował szybkiej budowy EJ

Andrzej Duda dodał, że Polska konsekwentnie działa na rzecz budowy energetyki jądrowej. Wyraził zadowolenie, że elektrownia w technologii firmy Westinghouse powstanie w naszym kraju i jej lokalizacja nie będzie już zmieniana. Jak zaznaczył, o ile w aktualnych planach jest uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2033 r., to ”nawet jeśli będzie to w 2035 r., to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych„.

Prezydent zapewnił, że będzie pilnował, by budowa elektrowni była realizowana jak najszybciej. Nie wykluczył zwołania kolejnych posiedzeń Rady Gabinetowej w tej sprawie.

Prezydent RP Andrzej Duda (P) udziela wypowiedzi dla mediów po wizycie w Elektrowni Atomowej im. Alvina W. Vogtle’a w Waynesboro / autor: PAP/Leszek Szymański

Andrzej Duda podkreślił, że budowa elektrowni jądrowych zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne, a także wypełni cele unijnej polityki klimatycznej. W tym kontekście przypomniał o drugiej inwestycji, realizowanej przez sektor prywatny przy wsparciu państwa.

Pierwszą w Polsce elektrownię jądrową - posiadającą trzy reaktory AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MWe - ma budować na obszarze gminy Choczewo na Pomorzu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Zgodnie z harmonogramem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej pierwszy blok pierwszej elektrowni jądrowej miałby ruszyć w 2033 r.

Druga w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Elektrownia ma mieć co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Elektrownia ma powstać w 2035 r. w Koninie-Pątnowie w Wielkopolsce, na terenach graniczących z obecną elektrownią Grupy ZE PAK.

Technologia Westinghouse

Elektrownia jądrowa Vogtle, której operatorem jest firma Georgia Power, jako jedyna w USA składa się z czterech bloków. Bloki Vogtle 1 i 2 to reaktory Westinghouse model 4-Loop, uruchomione w 1987 i 1989 roku.

W 2009 r. amerykański dozór jądrowy NRC wydał wstępne licencje dla rozbudowy elektrowni o bloki 3 i 4 w nowej technologii Westinghouse AP1000. Ówczesny harmonogram przewidywał uruchomienie nowych jednostek w 2016 i 2017 r. Koszt szacowano na 14 mld dol., w tym ponad 4 mld dol. miały stanowić koszty finansowania. Budowa ruszyła w 2013 r., jednak od początku była opóźniona, ponieważ ostateczny projekt reaktora AP1000 nie był jeszcze wtedy gotowy, a generalny wykonawca Shaw nie miał większego doświadczenia przy takich inwestycjach. Opóźnieniom towarzyszyły przekroczenia kosztów w efekcie problemów na budowach Vogtle i elektrowni V.C. Summer w Karolinie Południowej. Westinghouse w 2017 r. złożyło w sądzie wniosek o ochronę przed wierzycielami i w tym samym roku firma została kupiona przez kanadyjski fundusz Brookfield. W kolejnych latach Vogtle dostało od rządu USA dodatkowe gwarancje kredytowe, w sumie sięgnęły one 12 mld dol.

Oba nowe bloki ukończono ostatecznie z 7-letnimi opóźnieniami, blok numer 3 rozpoczął komercyjną eksploatację 1 sierpnia 2023 r., a dla bloku numer 4 jest to planowane na połowę br. Koszt budowy, łącznie z kosztami finansowania, szacuje się na ponad 30 mld dol.

Z Waynesboro Aleksandra Rebelińska (PAP), sek

