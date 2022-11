Skiba: Wakacje kredytowe wzmocniły jakość kredytów hipotecznych

Wakacje kredytowe pozytywnie wpływają na jakość portfela kredytów hipotecznych - ocenił w czwartek prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Dodał, że z wakacji korzystają ci, którzy mogliby mieć problem z obsługą kredytów, więc bank widzi oznak pogorszenia jakości tego portfela kredytowego

Zgodnie informacją przekazaną w czwartek przez Bank Pekao w III kw. 2022 r., bank zanotował 544 mln zł straty netto, na co decydujący wpływ miał koszt wakacji kredytowych. Bank założył, że 85 proc. klientów skorzysta z tego rozwiązania i wynikający z tych szacunków koszt w kwocie 2,4 mld zł jednorazowo uwzględnił w wynikach III kw.

Mamy świadomość, że nasze założenie co do poziomu partycypacji jest lekko wyższe w stosunku do średniej rynkowej. Z danych dla całego rynku wynika, że partycypacja przekracza już 60 proc. Przy założeniu, że jeszcze część klientów zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych, nasze 85 proc. partycypacji ma sens – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Podczas konferencji prasowej podano, że z danych dla całego sektora bankowego wynika, że znaczna część klientów wykorzystuje środki z wakacji kredytowych na cele własne, a 25 proc. zaoszczędzone pieniądze wykorzystuje do nadpłacanie kredytu. Jednocześnie – jak powiedział Skiba – wakacje pozytywnie wpływają na jakość portfela kredytów hipotecznych.

Wakacje kredytowe są po to, aby uchronić przed spadkiem jakości aktywów kredytowych. Ci, co czują, że mogliby mieć problem z obsługą kredytów, korzystają z wakacji, więc nie widzimy oznak pogorszenia jakości portfela kredytowego – powiedział Skiba.

Z danych zaprezentowanych podczas konferencji prasowej wynika, że w III kw. 2022 r. koszty ryzyka wyniosły 51 punktów bazowych, a narastająco po trzech kwartałach było to 44 pb. W strategii Banku Pekao na 2024 r. koszty ryzyka założono na poziomie 50-60 pb. Narastająco za trzy kwartały 2022 roku skonsolidowany zysk banku wyniósł 832 mln zł w porównaniu do 1,48 mld zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej.

Poza kosztami wakacji kredytowych na wynik Banku Pekao wpłynęły koszty opłaty na rzecz Systemu Ochrony Banków, działającego w formie spółki akcyjnej w wysokości 482 mln zł, utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 462 mln zł, koszty dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 166 mln zł oraz utworzenie rezerw na zwroty klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości 112 mln zł.

Z danych zaprezentowanych przez Bank Pekao wynika, że po trzech kwartałach 2022 r. wynik odsetkowy przekroczył 5,03 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Marża odsetkowa po 3 kwartałach 2022 r. wyniosła 2,71 proc. i była wyższa o 0,41 pkt proc., od marży osiągniętej w 3 kwartałach 2021 r. Gdyby nie wakacje kredytowe, to marża odsetkowa po 3 kwartałach 2022 r. sięgnęłaby 4 proc.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na różnice pomiędzy sytuacją na rynku finansowania przedsiębiorstw i klientów detalicznych. W III kwartale 2022 roku bank sprzedał 1,7 mld zł nowych kredytów małym i średnim przedsiębiorcom, co jest rekordowym poziomem i oznacza wzrost o 30 proc. do III kw. 2021 r. Z kolei w segmencie średnich korporacji bank sprzedał kredyty o wartości 3,2 mld zł, co daje 40-proc. wzrost. Od początku roku Bank Pekao klientom Pionu Bankowości Przedsiębiorstw udzielił 15,4 mld zł nowych kredytów, co daje dynamikę 37 proc., licząc rok do roku. Jednocześnie bank odnotował spadek sprzedaży kredytów osobom fizycznym.

Bank Pekao podał także dane dotyczące sprzedaży obligacji detalicznych w październiku, a więc pierwszym miesiącu funkcjonowania tej oferty. Bank sprzedał obligacje detaliczne Skarbu Państwa za ok. 285 mln zł. Bank poprzez kanały elektroniczne dokonał 6 tys. transakcji sprzedaży obligacji skarbowych a 25 proc. pieniędzy, jakie napłynęło na zakup obligacji, to nowe środki. Zapowiedziano także, że od stycznia 2023 r. ruszy sprzedaż obligacji w oddziałach banku.

