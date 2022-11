Oferta USA. Atom może Polsce przynieść 20 000 miejsc pracy

Technologia amerykańskiej firmy Westingouse zostanie wykorzystana w Polsce do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu. Rząd przyjął ofertę Westinhouse i Bechtel i firmy te twierdzą, że są w stanie zapewnić w Polsce „7200 MW bezemisyjnej, czystej i taniej energii”, wynika z oferty potentatów jądrowych USA – jak informuje portal Biznesalert.pl

Zgodnie z zapowiedzią Amerykanów, cały program uruchomienia w Polsce elektrowni o łącznej mocy 7,2 GW generowanej w sześciu reaktorach w dwóch lokalizacjach, sprawią, że do polskich firm trafią zamówienia opiewające na 23 mld dol. (około 110 mld zł). Ma to zapewnić nawet 20 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy w czasie 15 lat, oraz około 2500 stałych miejsc pracy podczas eksploatacji elektrowni w okresie trwającym 60 do 100 lat.

Według Westinghouse zostałoby wówczas zaangażowane ponad 500 polskich firm zaangażowanych w realizację projektu, dając im nowe możliwości eksportowe na potrzeby projektów Westinghouse w całej Europie. – Westinghouse już rozpoczął inwestycje w Polsce. Powstało Globalne Centrum Usług Wspólnych w Krakowie, które zatrudnia ponad 150 osób, a także biuro w Warszawie. Planujemy dalszy rozwój działalności w Polsce – pisze Westinghouse. – Rozpoczęliśmy również szkolenie polskich kadr oraz podjęliśmy działania mające na celu rozwój sektora jądrowego - czytamy na portalu Biznesalert.pl.

Amerykanie także obiecują zapewnienie finansowania dłużnego przez rząd USA, zabezpieczenie ryzyka w przypadku przekroczenia kosztów, a także udział kapitałowy koncernów Westinghouse i Bechtel.

