Prezes PiS ostrzega: "Polska może stracić suwerenność"

W perspektywie kilku lat suwerenność Polski może być zagrożona – ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w środę.

Wskazał dwa możliwe scenariusze: przyjęcie nowego „układu europejskiego” oraz ryzyko wojny z Rosją.

Pierwszy scenariusz

Pierwszy scenariusz to zawarcie tego układu europejskiego, który jest już na stole. Obecnie rządzący opisują go jako nierealny, bo wiele państw jest przeciwnych. Ale pamiętajmy, że wcześniejsze, również niebezpieczne porozumienia europejskie też były uznawane za nierealne, a jednak weszły w życie lub są u progu wejścia w życie – powiedział Kaczyński.

Według prezesa PiS, przyjęcie nowego porozumienia mogłoby pozbawić Polskę realnego wpływu na decyzje w Unii Europejskiej:

Państwo, które nie może decydować o swoich podstawowych politykach, nie jest państwem suwerennym, a my nie mamy takich wpływów w UE, by być współdecydentem. Takim środkiem byłoby weto, ale tego weta mieć nie będziemy po przyjęciu tego rodzaju układu – zaznaczył.

Jarosław Kaczyński dodał, że obecnie „przeszkodą” dla ratyfikacji zmian jest prezydent:

Wiadomo, że on tego nie ratyfikuje, bo ostateczna ratyfikacja to nie decyzja parlamentu, tylko prezydenta – podkreślił.

Drugi scenariusz

Drugim zagrożeniem, jego zdaniem, jest ryzyko konfliktu zbrojnego.

Putin buduje coraz większą armię mimo trudnej sytuacji. Warto zwrócić uwagę na zachowanie państw postsowieckich, jak Azerbejdżan wobec Rosji. To pokazuje, że pozycja Rosji nie jest tak silna jak kiedyś, ale wojna wciąż trwa i niedługo miną cztery lata – tyle, ile trwała tzw. wielka wojna ojczyźniana – powiedział.

Panel „Polska w niespokojnych czasach” odbył się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2025. Rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim prowadził historyk i analityk Krzysztof Rak.

pap, jb