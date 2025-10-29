Prezydent Karol Nawrocki Człowiekiem Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”!

Prezydent Karol został wybrany Człowiekiem Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. „Zwyciężając w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki ocalił polską wolność, taką, jaką znamy, taką, jaką kochamy” - mówił w laudacji na cześć laureata Jacek Karnowski, redaktor naczelny Telewizji wPolsce24.

Nagroda „Człowiek Wolności” tygodnika „Sieci”

Nagroda Człowieka Wolności przyznawana jest od 2013 roku. Otrzymują je osoby, które swoją postawą i pracą przypominają, że wolność to coś, co trzeba pielęgnować, a niepodległość nie została nam dana raz na zawsze i każdego dnia musimy o nią walczyć.

W czasie całej kampanii wyborczej żartowaliśmy, że jestem człowiekiem pozbawionym układu nerwowego, że nic nie jest w stanie mnie złamać, natomiast po tej laudacji Jacka Karnowskiego po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem się dotknięty i wzruszony— mówił prezydenta Karol Nawrocki. Tę nagrodę z jednej strony, chociaż jest to nagroda indywidualna, chce zadedykować wszystkim tym, którzy mnie nie opuścili, byli ze mną, to jest Wasza nagroda. Ale dedykuję tę nagrodę także wszystkim tym, którzy 1 czerwca 2025 roku wybrali właśnie wolność i nie ulegli propagandzie, kłamstwom, stereotypom, które powielano. Dziękuję Wam wszystkim za to wielkie wsparcie, dziękuję tygodnikowi „Sieci”, Telewizji wPolsce24, kapitule tej nagrody, bo także dzięki Wam stoję jako prezydent Polski, Człowiek Wolności, a to dla mnie bardzo ważna nagroda, to dzięki Wam to jest możliwe, dziękuję wszystkim ludziom wolności, że mogę przyjąć tę nagrodę, dziękuję Wam też drodzy przyjaciele za to— zaznaczył prezydent.

Dotychczasowi laureaci

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. premier Jarosław Kaczyński, prof. Krzysztof Szwagrzyk, poeta Jarosław Marek Rymkiewicz, prezydent Andrzej Duda, sędzia Julia Przyłębska, prof. Piotr Gliński, premier Mateusz Morawiecki, Daniel Obajtek będący wówczas prezesem ORLENU, wicepremier Mariusz Błaszczak czy prof. Adam Glapiński.

Gala Człowieka Wolności tygodnika „Sieci”

Tegoroczna gala odbyła się w warszawskim hotelu Warsaw Presidential Hotel, a poprowadzili ją dziennikarze tygodnika „Sieci” oraz telewizji wPolsce24 Dorota Łosiewicz i Marcin Wikło, a laudację na cześć laureata wygłosił redaktor naczelny tygodnika „Sieci” i telewizji Jacek Karnowski.

