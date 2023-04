Dąbrowski w Korei: Energetyka jądrowa ważnym elementem polskiej ścieżki transformacji

Elektrownia jądrowa w regionie konińskim będzie zapewniać stabilne dostawy taniej i czystej energii, zastępując wygaszane źródła węglowe – mówił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas otwarcia sesji plenarnej pt. „Polityka energetyki jądrowej na rzecz neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i bezpieczeństwa energetycznego” w trakcie międzynarodowej konferencji ICAPP, która odbyła się w Gyeongju w Korei Południowej

W spotkaniu poświęconym dyskusji o obecnych i przyszłych kierunkach i potrzebach rozwoju energetyki jądrowej, wzięli udział przedstawiciele najważniejszych światowych firm i instytucji związanych z energetyką jądrową, w tym m.in. z Korei Południowej, USA, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W trakcie wizyty w Korei Prezes Wojciech Dąbrowski spotkał się także z koreańskimi partnerami z KHNP w związku z realizacją wspólnego projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Rozmowa z Whang Joo – ho, Prezesem KHNP była okazją do przedyskutowania kolejnych kroków w realizowanym projekcie, w tym planowanych studium wykonalności, badań terenu lokalizacji oraz oceny oddziaływania na środowisko. Prezes Dąbrowski poinformował KHNP o szczegółach powołania spółki „PGE PAK Energia Jądrowa S.A.”, która będzie partnerem dla koreańskiej firmy. Whang Joo – ho, Prezes KHNP podkreślił, że spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do polsko – koreańskiego projektu. W realizację inwestycji jest już zaangażowanych ponad 100 osób z KHNP. Dodał również, że spółka ma pełne wsparcie rządu koreańskiego przy realizacji tej inwestycji.

Wspólnie z koreańskim partnerem realizujemy unikalny projekt budowy elektrowni jądrowej, która będzie miała ogromne znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony środowiska, a przede wszystkim walki o niższe ceny za energię dla odbiorców – mówił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas konferencji ICAPP – Docelowy miks energetyczny Polski będzie opierać się na zeroemisyjnych źródłach energii: OZE i energii jądrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce ulegnie podwojeniu do poziomu ok. 130 GW, a OZE i atom, będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Część tej energii będzie zapewniać elektrownia jądrowa w Koninie. Zgodnie z założeniami będzie ona dostarczać 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. dzisiejszego zapotrzebowania - dodał Wojciech Dąbrowski.