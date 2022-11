„Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: trwa druga odsłona wideokonferencji dla przedsiębiorców

W każdy wtorek i czwartek do 8 grudnia, można wziąć udział w webinariach dotyczących najnowszych rozwiązań i regulacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 bezpłatnych wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Cyfryzacja, zielona transformacja, czy wyzwania biznesowe powstałe w wyniku wojny w Ukrainie – to tylko niektóre z tematów spotkań.

Celem cyklu wideokonferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” jest przybliżenie rodzimym przedsiębiorcom kluczowych zagadnień dotyczących kwestii prawnych, ważnych regulacji oraz nowych rozwiązań w danych obszarach tematycznych. Webinary prowadzone są przez najlepszych ekspertów z zakresu prawa i praktyki, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Cykl wideokonferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą efektywnie rozwijać swoją działalność i być na bieżąco z kluczowymi tematami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Na spotkaniach omówiona zostanie m.in. problematyka cyfryzacji, innowacji, zielonej transformacji, a także wyzwań biznesowych powstałych w wyniku wojny w Ukrainie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ubiegłoroczna odsłona „Idei Rozwoju Twojego Biznesu” pokazała, że polscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, jak dużą rolę w rozwijaniu biznesu odgrywa poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji. Poprzedni cykl wideokonferencji obejrzało łącznie ponad 33,5 tysiąca osób, a stronę poświęconą spotkaniom odwiedziło ponad 49 tysięcy osób. Jestem przekonany, że z tegorocznych spotkań, których tematyka jest bardzo zróżnicowana, przedsiębiorcy również będą zadowoleni i wyciągną z nich wiele wartościowych informacji – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co w ramach spotkań?

Pierwsza konferencja, której zapis można znaleźć TUTAJ, dotyczyła stosunkowo nowej formy prowadzenia firmy, a mowa o prostej spółce akcyjnej. Prosta spółka akcyjna łączy w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z charakterystyką spółki akcyjnej. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje w Polsce od lipca zeszłego roku i mimo, że nie jest to długo, do listopada 2022 r. założono ich aż 1150. W trakcie spotkania Jan Drożdż, główny specjalista z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyjaśnił skąd jego zdaniem wynika popularność tej uproszczonej forma spółki kapitałowej:

PSA cechuje brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem oraz nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki. Ponadto, z tej formy działalności mogą skorzystać inwestorzy działający w jakiejkolwiek branży.

Jest to szczególnie atrakcyjna forma dla firm, których działalność skupia się na wprowadzaniu innowacji wykorzystujących potencjał nowoczesnych technologii, szczególnie startupów. Są to często biznesy, które mają niezwykły potencjał do dynamicznego wzrostu, ale jednocześnie ich prowadzenie związane jest z pracą w warunkach dość wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Cechą, która wyróżnia PSA na tle spółki akcyjnej, jest fakt, że wysokość minimalnego kapitału zakładowego w PSA to symboliczna złotówka. Jednocześnie rejestracja PSA nie jest skomplikowana, w wielu przypadkach może być wykonana przez intuicyjny, dostępny online formularz, bez udziału notariusza i omijając wiele kosztów.

„Gospodarka obiegu zamkniętego. Odsłaniamy tajniki inwestowania w zielone technologie” – to temat kolejnego wydarzenia. Jego zapis dostępny jest TUTAJ.

Neutralność klimatyczna do 2050 r. jest nadrzędnym kierunkiem, który determinuje poszczególne cele Unii Europejskiej na nadchodzące lata. Istotnym czynnikiem w procesie transformacji ekologicznej jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, wydłużającej cykl życia produktów, a kluczowy jest w nim aktywny udział przedsiębiorstw. O tym, jak teorię przełożyć zatem na praktykę rozmawiali eksperci zaproszeni na spotkanie. Dr hab. Joanna Kulczycka, prodziekan w Akademii Górniczo-Hutniczej i szefowa Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w PAN wyjaśniła, że GOZ to gospodarka zasobami i poszukiwanie modeli biznesowych „win-win”, to jest takich, które jednocześnie są korzystne dla środowiska, opłacalne ekonomicznie i akceptowalne społecznie. Podkreśliła, że fundamentalnym błędem jest utożsamianie gospodarki obiegu zamkniętego z ochroną środowiska. Z kolei dr inż. Agnieszka Sznyk z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśliła, że w perspektywie kilku najbliższych lat GOZ nie będzie miała alternatywy, bowiem prawo będzie nakładało na każdego producenta odpowiedzialność za cały cykl życia produktu. To co istotne w GOZ to optymalizacja zasobów. Podobnego zdania byli pozostali eksperci, w gronie których poza dr. hab. Joanną Kulczycką znaleźli się Tomasz Szuba - Grupa Venturis HoReCa, Łukasz Sosnowski - goz.world i Maja Wasilewska z PARP.

Maja Wasilewska podkreśliła, jak ważne we wdrażaniu GOZ są działania wspierające, nie tylko finansowe, ale również doradcze, audytowe, upowszechniające i prezentujące dobre praktyki, a także inicjatywy edukacyjne. Wskazała na szczególną rolę rozwiązań systemowych w tym zakresie, ale też aktywność instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności. Istotnym elementem w procesie rozwoju GOZ jest współpraca, która powinna przynosić korzyść wszystkim interesariuszom, a budowanie łańcucha dostaw i wartości powinno być nieodłącznym elementem myślenia o nowoczesnym biznesie.

Po więcej ciekawych tematów spotkań zapraszamy na parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. W trakcie wydarzenia można zadawać pytania i jest organizowany dyżur eksperta.