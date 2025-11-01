Czy Polacy nie chcą rewolucji w dostępie do broni?

Niemal połowa badanych – 47,6 proc. – uważa, że obecne przepisy dotyczące dostępu do broni palnej są wystarczające. 26,8 proc. respondentów opowiada się za poluzowaniem regulacji i większą dostępnością broni, a 17,8 proc. jest za zaostrzeniem przepisów – wynika z najnowszego badania IBRiS dla PAP.

W przeprowadzonym na zlecenie PAP sondażu IBRiS respondenci zostali zapytani o opinię w sprawie obowiązujących obecnie w Polsce przepisów dotyczących dostępu do broni palnej. Według badania niemal połowa – 47,6 proc. – pytanych nie widzi obecnie potrzeby liberalizacji dostępu do broni palnej.

26,8 proc. uważa, że broń „powinna być dostępna bardziej niż obecnie”, według 17,8 proc. dostęp do niej powinien być bardziej restrykcyjny. 7,7 proc. nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie.

Co dziesiąty Polak czułby się bezpieczniej z powszechnym dostępem do broni

Respondenci zostali również zapytani, jak ewentualne upowszechnienie dostępu do broni wpłynęłoby na ich bezpieczeństwo. 16,1 proc. uważa, że ich poczucie „zdecydowanie by się zmniejszyło”, 23,8 proc. – że „raczej” czuliby się mniej bezpiecznie. 22,8 proc. nie odczułoby wpływu większego dostępu do broni na swoje bezpieczeństwo; 20,5 proc. poczułoby się „raczej” bezpieczniej.

9,7 proc. uważa, że większy dostęp do broni „zdecydowanie” zwiększyłby ich poczucie bezpieczeństwa, natomiast 7,1 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznego zdania.

Powszechne poparcie dla badań psychologicznych dla posiadaczy broni

Większość – 71,1 proc. – badanych „zdecydowanie” popiera wprowadzenie okresowych – powtarzanych np. co 5 lat – badań psychologicznych dla posiadaczy broni. „Raczej” za takim rozwiązaniem jest kolejne 21,6 proc., przeciw zaś łącznie 6 proc. badanych; 1,2 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Jak zauważa IBRiS, „podobnie Polacy wypowiadają się o myśliwych – 76,3 proc. uważa, że również oni powinni bezwzględnie przechodzić obowiązkowe, systematyczne badania psychologiczne”.

Zdecydowane poparcie jest także dla szkoleń wojskowych cywilów połączonych z nauką obsługi broni (93,7 proc.). Przeciw takim inicjatywom jest jedynie 5,7 proc. badanych, a 0,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Bezpieczeństwo publiczne? Więcej zagrożeń związanych z bronią

Respondenci zostali też zapytani, jak według nich ewentualny powszechniejszy dostęp do broni wpłynąłby na ogólne bezpieczeństwo publiczne. Jak wskazuje IBRiS, „częściej dostrzegane są zagrożenia niż korzyści”.

„39,9 proc. respondentów obawia się, że mogłoby to obniżyć poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie co piąty badany uznaje, że nie miałoby to większego znaczenia, a co trzeci uważa, że szerszy dostęp do broni zwiększyłby bezpieczeństwo obywateli. Wyniki sugerują, że broń bywa postrzegana nie tylko jako narzędzie obrony w sytuacjach skrajnie niebezpiecznych, ale także jako potencjalny czynnik eskalacji codziennych sporów” – ocenia pracownia IBRiS.

46,6 proc. respondentów uważa, że upowszechnienie dostępu do broni pozytywnie wpłynęłoby na obronność kraju w sytuacji wojny, z czego 26,1 proc. „zdecydowanie”, a 0,5 proc. „raczej”.

31 proc. badanych uważa, że nie miałoby to znaczącego wpływu na obronność, natomiast 15,5 proc. uważa, że upowszechnienie broni miałoby wręcz „raczej negatywny” wpływ na obronność, gdyż „zwiększałoby to ryzyko jej użycia przeciwko sobie”. 2,6 proc. uważa, że upowszechnienie broni wpłynęłoby na obronność „bardzo negatywnie”, a 3,9 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Co trzeci z badanych chciałby mieć zezwolenie na broń

34,7 proc. badanych stwierdziło, że gdyby miało taką możliwość, chciałoby mieć pozwolenie na broń; 54,2 proc. nie ma takiej potrzeby, 11,1 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. 35,6 proc. badanych stwierdziło, że chciałoby, by ich sąsiedzi mieli pozwolenie na broń; przeciwnego zdania jest 54,4 proc., a 9,9 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Jak wskazuje IBRiS, liberalizację dostępu do broni „częściej popierają młodzi dorośli (18–29 lat: 55 proc.), natomiast wśród osób po 70. roku życia przeważają zwolennicy bardziej restrykcyjnych rozwiązań (33 proc.)”. „Różnice widać także między płciami i miejscami zamieszkania. Za szerszym dostępem do broni opowiada się 33 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet. Na wsi poparcie dla zmiany przepisów sięga 9 proc., w średnich miastach rośnie do 32 proc., a w dużych utrzymuje się na poziomie 21 proc.” – czytamy.

„Wnioski z badania są spójne. Polacy nie chcą rewolucji w dostępie do broni palnej, oczekują za to wysokich standardów odpowiedzialności – regularnych badań i odpowiednich szkoleń dla osób posiadających pozwolenie na broń” – podsumowuje badanie IBRiS.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 września 2025 r. metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na reprezentatywnej grupie 1100 Polaków.

PAP

