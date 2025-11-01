Megagiełda wraca do hossy

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła powrót wzrostów po krótkiej przerwie, a w centrum uwagi inwestorów były lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne koncernu Amazon. Tydzień oraz cały październik główne indeksy amerykańskich giełd zakończyły na plusach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 47.562,87 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 6.840,20 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,61 proc. do 23.724,98 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,54 proc. do 2.479,38 pkt.

Indeks VIX rośnie o 3,13 proc. do 17,44 pkt.

Mocny finał silnego tygodnia

Piątek zakończył silny tydzień i miesiąc na Wall Street. Indeks S&P 500 zyskał w tym tygodniu 0,7 proc., podczas gdy Nasdaq i Dow Jones wzrosły odpowiednio o 2,2 i 0,8 proc.

Cały październik – który w przeszłości doświadczył jednych z największych jednodniowych spadków w historii giełdy – przyniósł wzrost indeksu S&P 500 o 2,3 proc. Nasdaq wzrósł w kończącym się miesiącuo 4,7 proc., a Dow Jones, obejmujący 30 spółek, zyskał 2,5 proc. Dow Jones odnotował szósty miesiąc z rzędu na plusie, co jest pierwszą tak długą serią od 2018 roku.

Indeks skupiający główne spółki technologiczne w USA (Magnificent Seven) najprawdopodobniej zaliczy siódmy miesiąc z rzędu ze zwyżką - byłoby to wyrównanie drugiego najdłuższego ciągu w historii sprzed 2 lat. Rekordowe 11 miesięcy zwyżek łącznie na tych spółkach odnotowano w latach 2016-17.

Indeks Nasdaq jest na dobrej drodze do osiągnięcia siódmego z rzędu miesięcznego wzrostu, co stanowi najdłuższą serię od maja 2017 r. Indeksy S&P 500 i blue chip Dow zmierzają ku szóstemu miesiącowi ze wzrostem.

Big-techy napędzają rynek. Amazon zyskuje 10 proc.!

„Big-techy napędzają rynek akcji, więc jeżeli ta grupa zacznie się obsuwać, to pociągnie za sobą cały rynek. Jednocześnie ich wyniki przyniosły sporą ulgę, gdyż przed sezonem były obawy jak będą wyglądać ich raporty po ostatnich rekordowych wzrostach” - ocenia główny strateg Miler Tabak Matt Maley.

Akcje Amazona wzrosły o prawie 10 proc. po tym, jak gigant e-commerce poinformował, że przychody jego działu chmury obliczeniowej wzrosły o 20 proc. w trzecim kwartale, przekraczając szacunki Wall Street.

Prezes firmy, Andy Jassy, powiedział, że segment AWS „rozwija się w tempie, jakiego nie widzieliśmy od 2022 roku”, a sztuczna inteligencja i infrastruktura bazowa cieszą się „silnym” popytem.

„Wdrażanie sztucznej inteligencji przyspiesza, co sprawia, że inwestycje biznesowe w rosnącą moc obliczeniową i funkcjonalność Gemini są opłacalne. Będzie to kluczowy wskaźnik w przyszłości, ponieważ na przyszły rok przeznaczyliśmy ponad 600 miliardów dolarów na wydatki inwestycyjne” – powiedział Brian Mulberry, menedżer portfela klientów w Zacks Investment Management, w rozmowie z CNBC.

Spółki związane z AI w centrum zainteresowania

Inwestorzy z Wall Street po wynikach Amazona kupowali w piątek również akcje innych spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją. Firma zajmująca się oprogramowaniem AI, Palantir, wzrosła o 3 proc., podczas gdy wiodący gracz na rynku sztucznej inteligencji Oracle, zyskał 2,2 proc.

„Inwestorzy będą zwracać uwagę na to, w jaki sposób te wydatki przekładają się na rosnącą sprzedaż sztucznej inteligencji w poszczególnych firmach” – powiedział Mulberry.

Akcje Apple pozostały bez większych zmian, po mieszanym wydźwięku raportu kwartalnego: przychody spółki przebiły oczekiwania, ale na wynikach ciążyły problemy z łańcuchem dostaw iPhone’a. W ostatnich miesiącach kapitalizacja spółki wzrosła o 1 bln USD.

Akcje giganta streamingu Netflix wzrosły o 2,7 proc. po tym, jak ogłosiła ona podział akcji w stosunku 10 do 1.

Producent samochodów elektrycznych Tesla również zyskał na wartości, rosnąc na koniec dnia ponad 3 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,54 proc. do 60,90 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 0,11 proc. do 65,07 USD/b.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przyznali się! CPK zostanie skasowany

Jajka nawet o 60 proc. droższe

Ceny prądu najwyższe w Polsce. Padł rekord