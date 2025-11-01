Platforma streamingu w kolejce po część giganta mediów

Serwis Netflix rozważa złożenie oferty zakupu studiów filmowych i platform streamingowych koncernu Warner Bros. Discovery (WBD) – podała agencja Reutera. Oferta miałaby pominąć jednak drugą część koncernu, na którą składają się kanały telewizyjne, w tym m.in. CNN i TVN.

Jak podał Reuters, powołując się na trzy źródła wtajemniczone w sprawę, Netflix „aktywnie rozważa” złożenie oferty i wynajął już do tego bank inwestycyjny Moelis w charakterze doradczym. Koncern miał uzyskać też dane finansowe WBD.

Według agencji najpopularniejsza platforma streamingowa jest zainteresowana tylko częścią WBD, na którą składać się mają studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe, przede wszystkim HBO Max. WBD jest w trakcie reorganizacji, która zakłada podział koncernu na Warner Bros., którym zainteresowany jest Netflix, oraz Discovery Global, który będzie kontrolował kanały telewizyjne, w tym CNN, TNT, a także kanały zagraniczne, takie jak polski TVN.

Według informacji Reutersa dyrektor Netflixa Ted Sarandos mówił niedawno publicznie, że nie wyklucza przejęć, choć zaznaczał też, że nie jest zainteresowany angażowaniem się w tradycyjne media.

»» O przedbiegach do transakcji kupna Warner Bros. Discovery czytaj tutaj:

TVN zmieni właściciela? Trump już wskazał faworyta

Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

Biały Dom ma swojego faworyta do zakupu WBD

Jak dotąd jako główny kandydat do przejęcia całości WBD wymieniany był Paramount Skydance, do którego należą studia filmowe, kanał CBS i platforma streamingowa Paramount+. Według doniesień „New York Post” oferta ta cieszy się przychylnością administracji Trumpa ze względu na powiązania spółki z Larrym Ellisonem, założycielem firmy Oracle, znanym ze wspierania prezydenta. WBD miał jednak odrzucić dwie dotychczasowe oferty kupna.

Według „NYP” administracja Trumpa sugeruje, że przejęcie WBD przez Netflixa lub Comcast (właściciela m.in. telewizji NBC i platformy Peacock) mogłoby nie uzyskać zgody Federalnej Komisji Łączności ze względu na przepisy antymonopolowe.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

