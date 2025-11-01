Atak hakerów: przejęli dane klientów biura podróży!

Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował, że w związku z atakiem hakerskim na spółkę Nowa Itaka, doszło do wycieku danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży. ITAKA podała, że wyciek danych dotyczy 10 tys. użytkowników, ale skala ta może być większa.

Informację o ataku hakerskim na biuro podróży ITAKA Gawkowski podał w sobotę we wpisie na platformie X.

Napisał, że w związku z wyciekiem danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży, w kontakcie z firmą pozostają pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

„Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców” – poinformował.

Szef Ministerstwa Cyfryzacji przekazał także, że w związku z atakiem klienci biura „w najbliższym czasie” będą mogli sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczył ich kont.

ITAKA: dane co najmniej 10 tysięcy klientów zagrożone

Informację o ataku hakerskim potwierdziła ITAKA.

„Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)” - przekazało biuro podróży w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Naruszenie zostało wykryte w czwartek 30 października.

Biuro podkreśliło, że osoby nieuprawnione, które wykradły informacje na temat klientów firmy, nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont. „Te dane są bezpieczne” - napisano.

ITAKA podjęła działania mające na celu zabezpieczenie danych klientów: przeprowadzono szczegółowy skan bezpieczeństwa systemów oraz zamknięto dostęp do strefy klienta. „O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury” - mówi komunikat.

Firma poinformowała, że wyciek danych dotyczy 10 tys. użytkowników, ale skala ta może być większa.

Konieczna szybka reakcja

Podkreślił, że w takiej sytuacji każda osoba, której dane wykradziono, powinna szybko zareagować. Gawkowski przypomniał, że w takiej sytuacji należy: zmienić hasło na wszystkich portalach, na których używało się takiego samego; włączyć logowanie dwuskładnikowe; używać menedżera haseł oraz monitorować swoje konto i skrzynkę mailową.

„Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel - warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy” - napisał.

PAP, sek

