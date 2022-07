Dawid Piekarz o połączeniu Orlenu z Lotosem: ta fuzja ma sens, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen przyjęło właśnie uchwałę w sprawie połączenia z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego Orlenu oraz zgody na zmiany Statutu Spółki. Na gorąco w telewizji wPolsce komentuje to wydarzenie w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Maciej Wośko zwrócił uwagę na „niesamowity wręcz lament części mediów. Nie rozumiemy tej fuzji ta fuzja jest złym pomysłem – powtarzano. I dodawano: być może za Saudi Aramco kryją się Rosjanie – to jest błąd wycofajcie się z tego”. Dlaczego ta fuzja spotyka się z tak dużym sprzeciwem opozycji i części ekspertów – pytał Maciej Wośko

Problem z tą fuzją jest taki, że trafiła w młyny wojny polsko – polskiej. Proces, na który powinno się patrzeć od strony biznesowej stał się częścią gry politycznej. Stworzył się pewien wzór myślenia – jeżeli nie popierasz PiS – u to musisz być przeciwko fuzji. Wielu polityków z Gdańska kierowało się źle pojętym patriotyzmem lokalnym. Bo gdyby premierem był Donald Tusk to też musiałby tę fuzję zrobić lub powiedzieć sorry Gdańszczanie, ale Lotos idzie na złom. Rozprawmy się z mitami. Kompletnie pozbawione podstaw jest doszukiwanie się za Saudami Rosjan. To czysty populizm. Ta fuzja po prostu zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne, a nie zmniejsza – powiedział Dawid Piekarz.