Soboń: Wkrótce modyfikacja tarczy antyinflacyjnej

Modyfikacja tarczy antyinflacyjnej zostanie przedstawiona niebawem, być może w przyszłym tygodniu - powiedział w piątek wiceminister finansów Artur Soboń.

„Pakiet w postaci zwolnień z VAT-u i akcyzy, który dzisiaj znamy, który funkcjonuje od lutego, jest zagwarantowany ustawowo do końca tego roku, natomiast pokażemy modyfikację tego pakietu od 1 stycznia i w jaki sposób będziemy chcieli stosować, także te narzędzie podatkowe, w roku przyszłym” - powiedział Soboń w programie „Rzecz o polityce” na portalu rp.pl.

Wiceminister zapytany, kiedy zostanie przedstawiona modyfikacja tarczy antyinflacyjnej powiedział, że „niebawem, być może w przyszłym tygodniu”.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).