PKN ORLEN: kolejna dostawa LNG do Świnoujścia

PKN ORLEN odebrał pięćdziesiątą dostawę skroplonego gazu ziemnego dostarczoną w tym roku do terminalu w Świnoujściu. To o 20 ładunków więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Intensyfikacja dostaw LNG pozwoliła zabezpieczyć surowiec dla odbiorców krajowych pomimo trudnej sytuacji na europejskim rynku gazu.

Import LNG jest obecnie jednym z głównych źródeł zaopatrzenia Polski w gaz ziemny, zapewniającym ok. 40 proc. zapotrzebowania na ten surowiec od początku 2022 roku. Dzięki LNG możemy zagwarantować niezakłócone dostawy gazu do naszych odbiorców pomimo trwającego w Europie kryzysu energetycznego. W tym roku sprowadziliśmy do terminalu w Świnoujściu o prawie 70 proc. więcej statków ze skroplonym gazem ziemnym niż w tym samym okresie 2021 roku. Intensyfikacja dostaw pokazuje nasze kompetencje w dziedzinie handlu LNG. Po połączeniu PKN ORLEN z PGNiG będziemy je konsekwentnie rozwijać, aby wspierać dwa strategiczne cele naszej Grupy – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju w procesie zielonej transformacji oraz wzrost znaczenia naszego koncernu na rynkach zagranicznych – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

W niedzielę, 20 listopada 2022 r., do terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zawinął gazowiec Al Shamal z ładunkiem ok. 90 tys. ton LNG z Kataru, co odpowiada ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. To już 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego odebrana w tym roku w świnoujskim gazoporcie. W analogicznym okresie 2021 r. liczba dostarczonych ładunków wyniosła 30. Oznacza to, że tempo odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wzrosło rok do roku aż o dwie trzecie.

Intensyfikacja dostaw to odpowiedź na trwający od ponad roku europejski kryzys energetyczny związany przede wszystkim z działaniami Gazpromu, do niedawna głównego dostawcy tego surowca na rynek UE, oraz zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pod koniec kwietnia tego roku Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski, łamiąc tym samym postanowienia kontraktu jamalskiego.

Zwiększenie liczby dostaw było możliwe m.in. dzięki rozbudowie samego gazoportu, który od tego roku dysponuje mocą regazyfikacyjną pozwalająca na odbiór 6,2 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, wobec wcześniejszych 5 mld m sześc. To również efekt bardzo dobrej współpracy pomiędzy PGNiG z Grupy ORLEN a GAZ-SYSTEMEM – operatorem gazoportu.

Całkowity wolumen ładunków LNG, jakie w tym roku zostały już dostarczone do Świnoujścia, przekroczył 3,8 mln ton. Zadecydowaną większość dostaw, bo aż 31, stanowiły dostawy ze Stanów Zjednoczonych.

PR/RO