Zmiany w Radzie Nadzorczej KGHM

Najwyższą ocenę wśród wszystkich uczestników corocznego konkursu Instytutu Rachunkowości i Podatków - The Best Annual Report 2021 w kategorii Przedsiębiorstwa zdobyło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok. Miedziowa spółka po raz 12 odebrała nagrodę „The Best of The Best”