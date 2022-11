Influencerzy nadal reklamują alkohol! Jest wniosek do prokuratury

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do Prokuratury Krajowej pismo w kwestii niedozwolonych reklam alkoholu w sieci. W dokumencie wskazano konkretne przykłady reklam i twórców. Wśród nich są influencerzy.

Jak informują wirtualnemedia choć polskie przepisy bardzo skutecznie obwarowują kwestię reklamy alkoholu w tradycyjnych mediach czy sieci, to media społecznościowe nadal są dobrym polem dla takiej promocji - zwłaszcza wśród influencerów.

A pieniądze w branży są spore - jak szacuje Zenith wydatki na reklamę alkoholu na 12 kluczowych rynkach (w tym USA, UK, Niemcy) tylko w 2023 roku wzrosną do 7,7 mld dolarów - reklama sieciowa to ok 30 proc. tej kwoty.

W Polsce mimo przepisów zakazujących reklama alkoholu - zwłaszcza na Instagramie - ma się dobrze. Celebryci i infuencerzy zgrabnie przepisy omijają lub je ignorują. Sprawę zgłosili więc UOKIK internauci. Instytucja poprosiła więc o interwencję Prokuraturę.

Jak czytamy na wirtualnychmediach:

Wskazaliśmy w nim, jak dramatycznie powszechnym zjawiskiem jest reklama alkoholi w mediach społecznościowych oraz poprosiliśmy o wyznaczenie jednostki, do której moglibyśmy kierować zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co usprawniłoby proces przekazywania sygnałów od konsumentów, które do nas trafiają

Urząd czeka na odpowiedź organów ścigania ale istotnie - potencjalne postępowanie prokuratury może się skończyć dotkliwymi karami!

