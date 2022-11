Premier: Polska ma jedną z najniższych cen gazu w Europie

W czwartek przed południem w KPRM zebrał się po raz kolejny sztab węglowy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. "Odpowiednie organy we współpracy z wojewodami i samorządami w całej Polsce dbają o to, by polskie rodziny miały dostęp do taniego węgla odpowiedniej jakości" - przekazał szef rządu