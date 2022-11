Energinet: Baltic Pipe osiągnie pełną przepustowość na dniach

Energinet przygotowuje się do uruchomienia przesyłu gazu w Baltic Pipe z pełną przepustowością, co będzie wymagało czasowego wyłączenia gazociągu z użycia w poniedziałek, 28 listopada

Dopływ gazu do Baltic Pipe będzie wstrzymany czasowo od poniedziałku, 28 listopada, od godz. 6 rano przez 24 godziny, ze względu na konieczność końcowego wyregulowania systemu – poinformował Energinet, duński krajowy operator systemu przesyłowego gazu ziemnego i energii elektrycznej. We wtorek ma być oddana do użytku i podłączona do gazociągu tłocznia w Południowej Zelandii, po czym przepływ gazu będzie sukcesywnie zwiększany. Energinet spodziewa się, że Baltic Pipe osiągnie pełną przepustowość w środę 30 listopada.

Planowana pełna przepustowość Baltic Pipe wynosi 10 mld metrów sześć. gazu rocznie. W czasie wyłączenia gazociągu w poniedziałek, gaz będzie nadal dostarczany do terminalu odbiorczego w Zachodniej Jutlandii.

