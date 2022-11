Meta zaprasza przedsiębiorców na obóz

Growth Bootcamp dla startupów, czyli Meta i Startup Hub dzielą się wiedzą. Startupy zdobędą wiedzę o narzędziach Meta i ich wykorzystaniu do budowania efektywnych strategii marketingowych

W dniach 6 i 8 grudnia Meta będzie gospodarzem dwudniowego wydarzenia edukacyjnego dla startupów. Growth Bootcamp (ang. obóz wzrostu) to wydarzenie przeznaczona dla startupów, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o stosowaniu narzędzi Mety i planowaniu efektywnych strategii wspierających rozwój. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Fundacją Startup Hub Poland. Wszystkie startupy mogą zgłaszać się do 02.12.2022.

Wybrane zespoły zostaną zaproszone do wzięcia udziału w warsztatach mentoringowych Growth Bootcamp, które poprowadzą eksperci Meta oraz Startup Hub Poland Foundation. Startupy zdobędą wiedzę o narzędziach Meta i ich wykorzystaniu do budowania efektywnych strategii marketingowych. Dzięki temu założyciele biznesów, przygotowani do umiejętnego stymulowania wzrostu, będą mogli rozwijać swoje projekty.

W trakcie warsztatów zespoły zdobędą wiedzę na temat:

• budowania swoich kampanii w sposób maksymalizujący wartość wydanych środków

• skrupulatnego mierzenia wyników działań marketingowych

• optymalizacji skuteczności reklam przy użyciu Signals

• tworzenia adekwatnych strategii kreatywnych

• najlepszych praktyk sprzyjających maksymalizacji wydajności

• strategii na mądre wykorzystanie nadchodzących kwartałów

Celem programu jest wspieranie start-upów o wysokim potencjale, zapewnienie dedykowanych materiałów edukacyjnych oraz przyspieszenie ich rozwoju. Growth Bootcamp jest częścią wysiłków Mety w celu zwiększenia zaangażowania w dojrzewający ekosystem startupów w Europie Środkowo-Wschodniej i budowania pozytywnego wpływu gospodarczego i społecznego w regionie.

Growth Bootcamp jest organizowany we współpracy z Fundacją Startup Hub Poland. Jest to organizacja z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze identyfikowania, rozwijania i komercjalizacji wartościowych projektów high-tech oraz łączenia ich z inwestorami i korporacjami. Jest to międzynarodowy hub, który stanowi pomost pomiędzy polskim i europejskim rynkiem innowacji technologicznych.

Startupy mogą wziąć udział w programie, aplikując za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszenia trwają do 02.12.2022.

mw, mat. prasowe

