Solidarna Polska za rozszerzeniem ustawy antykorupcyjnej

Wprowadzenie od nowej kadencji dla członków zarządów województw ustawowego zakazu zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem państwa lub samorządu zapowiedział na sobotniej konferencji polityk Solidarnej Polski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski.

W sobotę na konferencji prasowej w Opolu poseł na Sejm Janusz Kowalski (PiS) odniósł się do faktu powierzenia marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu (obecnie Stowarzyszenie „Tak! dla Polski”) miejsca w Radzie Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny, w której większość akcji posiada miasto Opole. Zdaniem parlamentarzysty jest to przykład patologii, która będzie zlikwidowana w ustawie określonej przez Kowalskiego jako „lex Chełstowski”.

„Tak zwane stowarzyszenie samorządowe +Tak! dla Polski+ to tak naprawdę stowarzyszenie dla swoich, a dla wszystkich innych podwyżki. (…) Jesteśmy w Opolu, kojarzonym z aferami. Był już +lex Wiśniewski+, po tym jak prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, przyjaciel Trzaskowskiego, połasił się na dwa mieszkania w TBS. (…) Dzisiaj Jakub Chełstowski, który przeszedł na ciemną stronę mocy, zasiada w Radzie Nadzorczej ECO. Nie ma na to naszej zgody, by Chełstowski miał cieplutką posadę w spółce miejskiej Opola, dzięki prezydentowi Wiśniewskiemu” - powiedział Kowalski.